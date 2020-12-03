ألفت عمر تجسد رحلة صعود فتاة في سكن البنات

تواصل الفنانة ألفت عمر حاليا تصوير دورها في المسلسل الجديد سكن البنات والذي ينتمي لنوعية دراما ال60 حلقة.

وهو من بطولة النجمة وفاء عامر ومعها النجوم ألفت عمر وأيتن عامر ودينا ومنذر رياحنة ومنة فضالي وإلهام عبد البديع وهاجر الشرنوبي وعايدة رياض ومحمد نجاتي ويكتبه أحمد صبحي. ويخرجه محمد النقلي ومن إنتاج ممدوح شاهين وسيتم عرضها عبر شبكة قنوات النهار.

وتلعب فيه ألفت دور مارينا وهي فتاة تمر بثلاثة مراحل عمرية خلال ال60 حلقة وتكون في بدايتها فقيرة تحلم بالثراء من خلال عملها ككوافيرة وبائعة لمستلزمان زميلاتها الطالبات وكيف تقيم في سكن الطالبات كي تستطيع توفير النقود كي تفتح مركز تجميل وتصبح بالفعل سيدة أعمال غنية اي أنها تقدم رحلة صعود فتاة وهي شخصية مختلفة عما قدمته ألفت من قبل.





وتنتظر الفت عرض آخر مسلسلاتها السر مع المخرج محمد حمدي والسيناريست حسام موسى والنجوم حسين فهمي ووفاء عامر ونضال الشافعي ومايا نصري.

وكان قد كرّم المهرجان الدولي للفيلم بالأردن، الفنانة المصرية ألفت عمر في حفل افتتاحه، تقديرا لأعمالها التي قدمتها سواء بالسينما أو التليفزيون.

وأعربت ألفت عمر عن سعادتها بالتكريم الأردني، خصوصا أنه أول تكريماتها من خارج مصر.

وعرض لـ ألفت عمر مؤخرا الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتي"، والذي لعبت بطولة إحدى قصصه، وتنتظر عرض مسلسلها "السر" الذي تشارك بطولته مع كل من النجوم حسين فهمي ووفاء عامر ونضال الشافعي ومايا نصري، ويخرجه محمد حمدي ويكتبه حسام موسى.