دراسة تكشف مخاطر جديدة للسجائر الإلكترونية على الرئة

وجدت دراسة من جامعة نورث كارولينا أن المكونين الأساسيين الموجودين في السجائر الإلكترونية - البروبيلين غليكول والجلسرين النباتي - سامان للخلايا، وأنه كلما زادت المكونات في السائل الإلكتروني، زادت السمية.





كما تنتج السجائر الإلكترونية عددًا من المواد الكيميائية الخطرة بما في ذلك الأسيتالديهيد والأكرولين والفورمالديهايد، ويمكن أن تسبب هذه الألدهيدات أمراض الرئة، وكذلك أمراض القلب والأوعية الدموية.





وتحتوي السجائر الإلكترونية أيضًا على مادة الأكرولين، وهي مبيدات أعشاب تستخدم أساسًا لقتل الأعشاب الضارة. يمكن أن يسبب إصابة رئوية حادة ومرض الانسداد الرئوي المزمن وقد يسبب الربو وسرطان الرئة.





حذر كل من الجراح العام في الولايات المتحدة والأكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب من مخاطر استنشاق انبعاثات السجائر الإلكترونية المستعملة ، والتي تنشأ عندما ينفث مستخدم السجائر الإلكترونية الكوكتيل الكيميائي الناتج عن السجائر الإلكترونية





في عام 2016 ، خلص الجراح العام إلى أن الانبعاثات المستعملة تحتوي على "النيكوتين ؛ جزيئات متناهية الصغر ؛ منكهات مثل ثنائي الأسيتيل ، وهي مادة كيميائية مرتبطة بأمراض الرئة الخطيرة ؛ والمركبات العضوية المتطايرة مثل البنزين الموجود في عوادم السيارات ؛ والمعادن الثقيلة ، مثل مثل النيكل والقصدير والرصاص ".





لم تجد إدارة الغذاء والدواء أن أي سيجارة إلكترونية آمنة وفعالة في مساعدة المدخنين على الإقلاع عن التدخين إذا كان المدخنون مستعدين للإقلاع عن التدخين للأبد ، فيجب عليهم التحدث مع طبيبهم حول إيجاد أفضل طريقة للإقلاع عن التدخين باستخدام الأساليب المثبتة والعلاجات والاستشارات المعتمدة من قِبل إدارة الغذاء والدواء.



