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بكري ينعى المستشار محمد حامد الجمل: كان دائما لا يتوانى عن قول الحق.. فيديو

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 07:47 م
المستشار محمد حامد
المستشار محمد حامد الجمل
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محمود محسن
نعى الإعلامي مصطفى بكري المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق الذي توفي صباح اليوم الخميس بعد صراع مع المرض. 


وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أنه تم تشييع جنازة المستشار بعد صلاة العصر اليوم، مشيرا إلى ان المستشار الراحل كان شخصية محترمة ورجل قانون وكان دائما لا يتوانى عن قول الحق.


وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار أن المستشار محمد حامد الجمل كان على علم بالتفسير والقوانين لكثير من المشاكل التي تعترض المنظمات والأحزاب والدولة في فترات سابقة.


وتُوفي المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، صباح اليوم الخميس، عن عمر يناهز 87 عامًا، بعد رحلة طويلة مع المرض.


المستشار محمد حامد الجمل من مواليد 2 يونيو 1933، تخرَّج من كلية الحقوق جامعة القاهرة دفعة 1953 بتقدير عام جيد جدًا.


عُين "الجمل" في مجلس الدولة بعد قيام ثورة 23 يوليو 1952 مباشرة، وتحديدًا بتاريخ 1 أكتوبر 1953، ليشهد تعيينه بعد سبع سنوات من نشأة مجلس الدولة عام 1946 فجرًا جديدًا لرجال مجلس الدولة بعد قيام ثورة أطاحت بالملكية واستقبلت عهدًا جديدًا للنظام الجمهوري مع اثنين من زملائه في ذلك الوقت المستشار على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة الأسبق المولود بتاريخ 11 ديسمبر 1933، والمستشار المفكر طارق سليم البشري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الأسبق المولود بتاريخ 1 نوفمبر 1933 واللذان التحقا بالمجلس معًا في 26 يونيو 1954.


يقول عنه المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، "لقد كان شرف لي العمل مع المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق في بداية حياتي القضائية، حيث اختارني في أكتوبر 1990 بعد التحاقي بالمجلس بخمس سنوات عضوًا بالمكتب الفني لرئيس مجلس الدولة، ثم اختارني الجمل في أكتوبر عام 1991 ضمن عدد من المستشارين للقيام بتنظيم المبادئ القانونية لأحكام وفتاوى مجلس الدولة، متابعًا "لقد استفدت من علمه الكثير ونهلت من منهجه الغزير".
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