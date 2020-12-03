محافظ الاسكندرية يكشف حقيقة انتشال جثامين جديدة بعقار محرم بك

قال اللواء محمد الشريف ، محافظ الاسكندرية ، إنه تم التأكد من عدم وجود أى جثامين جديدة أسفل عقار محرم بك .





وأضاف " الشريف "، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم والمذاع عبر فضائية الحياة ، أن إجمالى 6 جثامين الذين تم انتشالهم تم تحويلهم إلى المستشفى .





ولفت إلى أن العقار المتهدم انشئ منذ عام 1941 وكان يعانى من التهالك وتأثر من الرطوبة .





وأشار محافظ الاسكندرية إلى أن وجود آلاف العقارات المتهالكة فى الأنفوشى ، ومحرم بك .





وكان المحافظ قد صرح أمس الأربعاء أن العقار المنهار بمحرم بك يتكون من دور أرضي و3 طوابق، معقبا: العقار مبني منذ عام 1941 أي أكثر من 80 عاما.





وأكمل: العقار يقيم به أسرتين مكونين من 9 أفراد، معقبا: عقب السقوط تم الانتقال على الفور لمكان الحادث.





وتابع "الشريف أنه حتى الآن تم استخراج 5 جثامين، ووفقا لأقاويل الجيران يتبقى جثمان واحد فقط، ولكننا لا يمكن أن نعتمد على الأقاويل.





وأشار إلى أن العقار صادر له 3 قرارات ترميم بداية من عام 2000، معقبا: بدأنا في حصر كافة العقارات الآيله للسقوط في الإسكندرية، مشيرا إلى أن الأسبوع الماضي تم الانتهاء من المساكن التي يزيزد عمرها عن 75، ووجدنا 2400 منزل يتعدى عمره الـ 75 عام.





وأضاف، بنعمل على حصر الأعداد من أجل توفير بدائل لهم في مساكن الدولة، معقبا: تم تقليل عدد الموظفين إلى 50% في كل الجهات التفيذية التابعة للمحافظة وذلك حتى أشعار آخر.









وكانت تلقت محافظة الإسكندرية بلاغا عن إنهيار العقار رقم ١٦ شارع الفردوس، أرضي وثلاث أدوار متفرع من شارع منشا، محرم بك بنطاق حي وسط.





وحشد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية قوات الحماية المدنية وكافة الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية وتم التوجه إلى مكان الحادث للوقوف علي مستجدات الوضع علي أرض الواقع.





وفي سياق منفصل، تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أعمال مشروع توصيل شبكة الصرف الصحى بشارع ١٦ بالفلكى ومتفرعاته بنطاق حي المنتزه أول، بإجمالي ٤٨ مليون جنيه، من خلال الجهاز التنفيذي لشركة الصرف الصحى.





واستنكر المحافظ بطء أعمال التنفيذ بمشروع الصرف الصحي بالفلكي حيث بلغت نسبة الأعمال حتي الآن ٢٥٪.





وكلف رئيس حي المنتزه أول بتنظيم اجتماع عاجل بجميع القائمين والمسئولين عن تنفيذ المشروع لتسريع الأعمال في المشروع الذي من المقرر الانتهاء منه خلال مارس ٢٠٢١، محذرا الجميع بأنه لن يسمح بأي تقصير، وإذا لم يتم تسريع الأعمال بالمشروع خلال أسبوع سيتم استبدال الشركة القائمة علي الأعمال بأخري وذلك استجابة لشكاوي المواطنين.





والتقى المحافظ عددا من أهالي منطقة الفلكي في أحد المقاهي الشعبية للاستماع مشكلاتهم، ووعد بتلبية طلباتهم في الملفات التي تختص بها المحافظة على أن يتم التنسيق مع الجهات المعنية.





جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ اليوم، بمنطقة الفلكي للوقوف علي مستوي الخدمات بالمنطقة. بحضور المهندسة جيهان مسعود رئيس حي المنتزه أول، والمهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل وممثلي مرور الإسكندرية.





وفي سياق متصل، تواصل محافظة الإسكندرية علي قدم وساق من خلال مديرية الطرق والنقل ، أعمال رصف منطقة الحضرة الجديدة بنطاق حي وسط، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير العشوائيات، وتنفيذا للبروتوكول الذي تم توقيعه مع صندوق العشوائيات لتطوير ٧ مناطق غير مخططة بالمحافظة تخدم نحو ٢ مليون نسمة من سكان المحافظة، وتبلغ تكلفتها التقديرية ٨١١ مليون جنيه.



