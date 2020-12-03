رسالة مثيرة من زوجة أحمد الشيخ بعد رحيله عن النادي الأهلي

وجهت ندى محمد زوجة أحمد الشيخ نجم النادي الأهلي، رسالة إلى اللاعب بعد رحيله عن القلعة الحمراء مؤخرا وفسخ التعاقد بالتراضى، مؤكدة أنه لم يأخذ فرصة لعب حقيقية طوال تواجده في الفريق.
وكتبت ندى محمد زوجة أحمد الشيخ عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "كلامى ده كمشجعة للنادى الأهلى مش كزوجة أحمد الشيخ، كلنا عارفين إمكانيات ومهارات أحمد الشيخ وعارفين برضو إنه مأخدش فرصة حقيقية فى النادى عشان يظهر مهاراته، زى ما كان فى نادى المقاصة وأخد أفضل لاعب وهداف لموسم 2016 – 2017، ومع ذلك خلال تواجده الفترة دى كلها فى النادى لم يحدث منه أى تصرف يقلل منه أو من النادى".
وأضافت: "لذلك واجبنا نحو هذا الشخص أن نتمنى له الخير فى المرحلة القادمة، وإن ربنا يوفقه فى ناد آخر، أيا كان قراره كل واحد مسؤول عن قراراته وطموحاته وأهدافه فى الحياة مثله كمثل أى شخص، ليس لنا الحق أن نختار له، ربنا يوفقك يا حبيبى فى الخطوة المقبلة".
على الجانب الأخر ، أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها بعد غدٍ السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس مصر.
وضمت قائمة الأهلي 22 لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وبدر بانون ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وناصر ماهر ومحمود وحيد وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجيرالدو ومحمد هاني.
ووجه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إنذارًا شديد اللهجة للاعبيه عقب مباراة الاتحاد السكندري التي حسمها المارد الاحمر 2-1 وتأهل لنهائي مسابقة كأس مصر المقرر لها بعد غد السبت.
وعقد موسمياني محاضرة مصغرة مع لاعبيه عقب المباراة ظهر فيها غاضبًا بشدة رغم الفوز علي زعيم الثغر والتأهل لنهائي بطولة كأس مصر، وقال المدرب الجنوب أفريقي للاعبيه: "حققتم إنجازًا بمعني الكلمة وهو الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا ولكن أمامنا بطولة أخرى ويجب التركيز فيها وحسمها".
وأضاف: "أنتم تلعبون في الأهلي الذى لا يعرف سوى لغة البطولات وما حدث لا أريد تكراره ..لدينا مهمة صعبة أمام فريق قوي أقصى ثاني وثالث الدوري وهو طلائع الجيش ويجب تحقيق لقب كأس مصر".
ورغم كلمات موسيماني القاسية، لكن الحقيقة أن المدرب أراد تعنيف لاعبيه فقط لغلق ملف الاحتفالات ويكون لديه خبرات التواجد في فريق كبير بحجم الأهلي، وهو يدرك أن الفوز بدوري أبطال أفريقيا أهم حدث للجماهير الحمراء.