لأول مرة منذ 20 عاما.. برلمانية: "دعم الحكومة مكنّا من تراجع معدلات الفقر"

عبرت النائبة مارجريت عازر ، عضو مجلس النواب، عن امتنانها بجهود الرئيس السيسي في مجال حقوق الإنسان لما تشهده الفترة الحالية من تطورات إيجابية طرأت علي المواطنين وهي الدعم الكامل للأسر الفقيرة، وتم إطلاق حملات صحية ومبادرات تعليمية كان لها الأثر في رفع العبء عن كاهلهم.









وأضافت "عازر" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مشروعات تطوير العشوائيات والحملات التي استهدفت الفئات التي بلا مأوي في مختلف شوارع الجمهورية والحملات الصحية المجانية التي جاءت بتكليفات رئاسية وزيادة الحركة الاقتصادية التي كان أبرز نتائجها توفير فرص عمل للشباب فكل هذه الأمور كانت خطوات الدولة في النهوض بمستوي المعيشة للطبقة الفقيرة.









كما أشارت النائبة، إلى أن الدولة شهدت انخفاضا بمعدل الفقر للمرة الأولي في تاريخها بعد عقدين من تدهور الأحوال المعيشية للمواطنين وزيادة بمعدلات التضخم والبطالة، فلولا هذا الدعم لما تمكنا من تحقيق تلك الإنجازات الفريدة .









وتابعت النائبة حديثها، قائلة : علي المواطنين الإلتزام بكافة القرارات التي تصدرها الدولة من أجل ضمان جودة نتائج العمل والإسراع من وتيرة التنمية بما يخدم المصلحة العامة، فتلبية نداءات وتكليفات الحكومة ليس الغرض منها إلا تحقيق السلامة والحماية للمجتمع ككل .









وجاء ذلك بعد أن قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن الجهاز حرص علي تحقيق افضل النتائج للبحث الدخل والاستهلاك والتي تؤثر سلبا علي مؤشرات الفقر، لافتا إلى أن هذا البحث من المسوح الإجرائية التي تجريها معظم دول العالم بما له تأثير على الحياة الاقتصادية حيث توفر قاعدة بيانات من خلال تقدير حجم الإنفاق العائلي وتقدير مستويات المعيشة للأفراد.









وأضاف بركات في مؤتمر صحفي عقد له منذ قليل، أن البحث ينفذ كل سنتين على ٢٦ ألف أسرة مصرية ويتم زيادة هذه الأسر حوالي ٨ مرات، مشيرا إلى أنه تم استخدام الوسائل التكنولوجيه نظرا لجائحة كورونا.









وتابع بركات: سوف نستعرض منهجية البحث من خلال مؤشرات الإنفاق حيث ارتفع متوسط انفاق الاسرة ٦١ الف جنيه، اضافة الي استمرار الدعم الحكومي بقيمة ١٤٢٠ جنيها ومازالت الحكومة تغطي ٨٤ % من الأسر.









وأشار إلى تراجع نسب الفقر في معظم مناطق الجمهورية وفي الوجه البحري بنسبة ٢٢%.