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رياضة

سمير عثمان: جمال حمزة ذكى ونجم السودان خدعني.. فيديو وصور

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 07:50 م
سمير عثمان رئيس لجنة
سمير عثمان رئيس لجنة الحكام السابق
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يسرى غازى
قال سمير عثمان رئيس لجنة الحكام السابق إن لاعب فريق المريخ السوداني خدعه فى مباراة وفاق سطيف الجزائرى ببطولات إفريقيا لافتا إلى أن جمال حمزة لاعب ذكي جدا.

وأكد سمير عثمان فى ندوة "صدى البلد" أن أكثر لاعب كان يركز فى أدائه خلال المباريات خلال الفترة السابقة جمال حمزة لاعب نادى الزمالك السابق لكونه ذكيا جدا داخل المستطيل الأخضر.

أردف : أذكر واقعة أنه حينما كان جمال حمزة لاعبا فى فريق الجونة فى لقاء الزمالك واصطدم محمد عبدالشافى نجم الفارس الأبيض به وجمال حمزة حضر إلى وقال لى أخيرا حسبت لى ركلة جزاء وقعدت 120 ثانية وأنا أركز فى اللعبة وجمال قالى عبدالشافى خبطنى لافتا إلى أن الحكم الذى يضع فى رأسه أن اللاعب بيمثل يبقى غلطان.

أضاف  سمير عثمان : فى إحدى مباريات افريقيا انضحك عليا واحتسبت ضربة جزاء لصالح أحد اللاعبين السودانيين وكان معايا ريشة حكما رابعا والحكم أحمد ابوالعلا وتحديدا فى مباراة وفاق سطيف الجزائرى والمريخ السودانى واحتسبت ركلة جزاء واللاعبين الجزائريين اعترضوا بشدة على قراري ضدهم.

قال أيضا : وأنا عائد إلى الفندق فى أم درمان بالسودان وجدت والدى الله يرحمه الحكم الدولى السابق محمود عثمان كلمنى عبر الهاتف وقال لى: ايه ركلة الجزاء اللى انت حسبتها واتخضيت وقالى لما ترجع نبقى نشوفها مع بعض فى مصر ونقوم بمراجعتها بشكل جيد.

استطرد : فوجئت بمراقب المباراة المكلف من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" يقول لى هات الحكام وتعال إلي ودخلت الغرفة الخاصة بالمراقب وقال نصا: انتوا ليه الحكام المصريين بتخافوا تطردوا وكنت لازم تطرد اللاعب وضربة جزاء صحيحة وعدت إلى القاهرة ووالدى استقبلني ودخلت المنزل وشاهدت ركلة الجزاء فى البداية وجدتها صحيحة كما أن رؤوف خليف المعلق الشهير قال إن القرار سليم من الحكم الشاب سمير عثمان.

أشار سمير عثمان إلى أنه قام بمشاهدة اللعبة عدة مرات وفى الإعادة تبين له أن اللعبة ليست ركلة جزاء واللاعب نجح فى خداعه وقام بالتمثيل داخل منطقة الجزاء مشددا على أنه نادم على هذا القرار.
سمير عثمان: جمال حمزة ذكى ونجم السودان خدعني.. فيديو وصور
سمير عثمان: جمال حمزة ذكى ونجم السودان خدعني.. فيديو وصور
سمير عثمان: جمال حمزة ذكى ونجم السودان خدعني.. فيديو وصور
سمير عثمان: جمال حمزة ذكى ونجم السودان خدعني.. فيديو وصور
سمير عثمان: جمال حمزة ذكى ونجم السودان خدعني.. فيديو وصور
سمير عثمان: جمال حمزة ذكى ونجم السودان خدعني.. فيديو وصور
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