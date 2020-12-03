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أخبار العالم

أخرج أوباما من أزمة.. بايدن يختار برايان ديس لرئاسة المجلس الوطني الاقتصادي

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 07:53 م
جو بايدن
جو بايدن
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شيماء مصطفى
أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، عن تسمية برايان ديس لرئاسة المجلس الوطني الاقتصادي للبلاد.


ويعتبر برايان ديس من الخبراء المهمين والذي ساعد في قيادة جهود الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لإنقاذ صناعة السيارات خلال الأزمة المالية لعام 2009.


وكان بايدن أعلن  الاثنين الماضي، أعضاء رئيسيين في فريقه الاقتصادي، وكان فيهم جانيت يلين، وزيرة الخزانة؛ ونيرا تاندين، مدير مكتب الإدارة والميزانية؛ والي أدييمو، نائب وزير الخزانة؛ وسيسيليا روس، رئيسة مجلس المستشارين الاقتصاديين؛ وجاريد برنشتاين وهيذر بوشي عضوان في مجلس المستشارين الاقتصاديين.


وسيساعد هذا الفريق الذي تم اختباره في الأزمات جو بايدن ونائبته كامالا هاريس على إخراج أمريكا من الانكماش الاقتصادي الحالي وإعادة البناء بشكل أفضل - مما يخلق اقتصادًا يمنح كل فرد في جميع أنحاء أمريكا فرصة عادلة وفرصة متساوية المضي قدما. 


وتعكس هذه الاختيارات التزام الرئيس المنتخب ببناء إدارة تشبه أمريكا، بالاعتماد على الخلفيات المتنوعة والتجارب الحية لبعض أهم خبراء الاقتصاد في البلاد.


وعلق جو بايدن على اختياراته قائلا في وقت سابق: "بينما نبدأ العمل للسيطرة على الفيروس، هذا هو الفريق الذي سيقدم الإغاثة الاقتصادية الفورية للشعب الأمريكي خلال هذه الأزمة الاقتصادية ويساعدنا في إعادة بناء اقتصادنا بشكل أفضل من أي وقت مضى".


وأضاف: "يتألف هذا الفريق من موظفين حكوميين رائدين محترمين وخاضعين للاختبار سيساعدون المجتمعات الأكثر تضررًا من  كورونا كوفيد 19 ومعالجة أوجه عدم المساواة الهيكلية في اقتصادنا".
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