جلسة نهاية الأسبوع في البورصة المصرية.. الأسهم تربح 2.2 مليار جنيه .. فيديو

البورصة المصرية





وقالت حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية ان جلسة نهاية الأسبوع شهدت تباين المؤشرات وانتقل المؤشر الرئيسي للبورصة من المنطقة الخضراء الي المنطقة الحمراء بسبب الانخفاض في الأسهم القيادية ولكن الأسهم الفرعية حققت بعض الارتفاعات بنسبة ٦ الي ٧ نقاط.









وأضافت رمسيس : يرجع تباين المؤشرات في جلسة نهاية الاسبوع الي وجود بعض التسويات في مراكز المديونية ومراكز الهامش وشهد المؤشر الرئيسي ارتفاعا بنسبة ٤ % والمؤشرات الفرعية ارتفعت بنسبة أكبر من ٩% والمؤشر ١٠٠ وصل الي نقطة قياسية لم يصل لها من قبل وهي ٦٠٠٠ نقطة .





وأشارت رمسيس الى ان عودة المؤشرات الي المنطقة الخضراء يرجع الي عودة المستثمرين العرب و المؤسسات الي تقديم مراكز شرائية وكانت أغلب العمليات بين الشراء والبيع مما تسبب في عدم استقرار مؤشر إيجي اكس 30 في المنطقة الخضراء .





الجدير بالذكر ان القيمة السوقية للأسهم ربحت 2.2 مليار جنيه، ووصلت إلى مستوي 642.945 مليار جنيه .





كما تراجع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى11015 نقطة.





ربح مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.32%، كما صعد مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.27% .



