تركيا تتطلع لحل مشكلات S-400 مع الولايات المتحدة وعدم وجود بايدن في منصب الرئيس المقبل

لدى تركيا آمال كبيرة في حل خلافاتها مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بشرائها أنظمة دفاع جوي روسية الصنع من طراز S-400 من خلال التفاوض بشأن القضية إما مع الإدارة الحالية أو مع الإدارة التي شكلها جو بايدن ، والذي من المتوقع حاليًا فوز في الانتخابات، وفقا لما قاله وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، وأشار إلى أن هذه الطريقة قد تمنع بلاده من فرض عقوبات أمريكية.





وأضاف جاويش أوغلو "نتوقع أن تكون هذه الإدارة أو الإدارة الجديدة مستعدة لحل جميع المشاكل من خلال الحوار دون التهديد بفرض عقوبات".





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وأشار الوزير التركي إلى أن المشكلات المتعلقة بشراء صواريخ إس -400 ظهرت لأول مرة خلال إدارة أوباما، حيث شغل جو بايدن منصب نائب الرئيس، وأشار إلى أن أنقرة أجرت مفاوضات مكثفة مع إدارة ترامب بشأن هذه المسألة، وإن لم تنجح.





وأضاف جاويش أوغلو أن تركيا عرضت حتى إنشاء مجموعة مشتركة تضم حلف شمال الأطلسي لمعالجة مسألة توافق المعدات الروسية مع أنظمة الحلف ، لكن واشنطن رفضت ذلك.





وأصبح شراء أنظمة الدفاع الجوي الروسية، كرد فعل تركيا على إحجام الولايات المتحدة عن بيع صواريخ باتريوت لها، حجر عثرة رئيسي لأنقرة وواشنطن.





وادعى الأخير أن أنظمة إس -400 ستكون غير متوافقة مع شبكة دفاع الناتو، على الرغم من عدم وجود اعتراضات على تركيب أنظمة S-300 الروسية القديمة في اليونان ، وهي عضو آخر في الحلف.





كما زعمت الولايات المتحدة أن الأنظمة الروسية يمكنها مراقبة رحلات الجيل الخامس من طائرات الشبح F-35 وكشف أسرارها لموسكو ، على الرغم من نفي روسيا وتركيا إمكانية ذلك. باستخدام هذا كذريعة ، جمدت واشنطن تسليم طائرات F-35 ، التي كانت تركيا قد أمرت بها سابقًا ، رافضة منحها الضوء الأخضر ما لم تتخلى أنقرة عن S-400s - وهو خيار حكمه الرئيس رجب طيب أردوغان بشدة وبشكل متكرر.





وبالإضافة إلى تعليق تسليم طائرات F-35، كان الكونجرس الأمريكي يهدد تركيا منذ فترة طويلة بفرض عقوبات بموجب قانون مكافحة الإرهاب - وهو قانون يسمح للبيت الأبيض بفرض عقوبات اقتصادية على أي دولة تشتري أسلحة من روسيا أو الصين.





وأدانت أنقرة نوايا واشنطن وقالت إن من حقها السيادي الدفاع عن نفسها وأن تركيا بحاجة إلى أنظمة S-400 الروسية لهذا الغرض على وجه التحديد.





ومن المتوقع حاليًا أن يفوز جو بايدن ، وهو ديمقراطي ، في تصويت الهيئة الانتخابية خلال ديسمبر الجاري، على الرغم من أن خصمه الجمهوري ، دونالد ترامب ، يعترض حاليًا على نتائج الانتخابات في المحكمة.