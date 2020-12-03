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فن

محمد لطفي: الملاكمة رجعتني الجيم وبقيت شاب سليم

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 09:01 م
صدى البلد
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القسم الميداني

شارك الفنان محمد لطفي فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

 

وظهر فيه من الجيم اثناء تمرين الملاكمة، وعلق عليه قائلا: " الملاكمه رجعتني الجيم وبقيت انا شاب سليم 😁 اقوي تمرين مع مدربي البطل الاميريكي تشيل وليسون 💪💪💪"

 

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا، وجاءت أبرز التعليقات كالاتي:

-         عااااش يا وحش

-         وحش الله يحميك

-         وحشتنا يا نجم

 

يذكر أن أحدث أعمال الفنان محمد لطفى فيلم «حملة فرعون» المأخوذ عن قصة فيلم «العظماء السبعة» والتي قدمتها هوليوود في ستينيات القرن الماضي وقدمها الفنان عادل إمام تحت اسم «شمس الزناتي» فيما بعد ولكنها تقدم هذه المرة بروح عصرية.

 

 "حملة فرعون" تأليف كريم حسن بشير، بطولة عمرو سعد، محمد لطفي، رامز أمير، روبي، محمود عبد المغني، مايك تايسون، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

 

وشارك محمد لطفى مؤخرا في بطولة مسلسل "سلطانة المعز"، وهو ملحمة درامية شعبية تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي. 

 

المسلسل بطولة غادة عبد الرازق، ومحمود عبد المغني، وتهاني راشد، وحسن حسني، ومحمد شاهين، وطاهرة، ودينا، ومحمد لطفي، ومحمود البزاوي، ووليد فواز، ومي الغيطي، وأحمد ماجد، وكريم الأبنودي، ورنا رئيس، ومدير التصوير هيثم زانيتا، وتأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.

 

وشارك في مسلسل "أيوب" بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين منهم آيتن عامر وميريهان حسين ومحمد دياب وزكى فطين عبد الوهاب وهنا الزاهد وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح.

 

وشارك ايضا فى فيلم الباشا تلميذ الذى تم عرضه عام "2004" و تدور أحداث الفيلم الكوميدي الرومانسي في قالب الأكشن حول ضابط شرطة شاب يكلف بكشف عصابة كبرى لتجارة المخدرات في إحدى الجامعات الخاصة فيتنكر في شكل طالب بالجامعة، ليتمكن من الاندماج داخل شلة من الأصدقاء ليصل من خلالهم إلى العصابة. 


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