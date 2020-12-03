هاني رمزي: أول مشهد ليا كان جملتين.. وتعرضت لإحباطات كثيرة في مشواري الفني

قال الفنان هاني رمزي ، إن هناك مواهب كثيرة في الوسط الفني، مضيفا أن لكل مجتهد نصيب وهناك بعض النجوم يتمتعون بالتوفيق من الله".





وتابع هاني رمزي في حواره مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " أخر النهار " المذاع على قناة "النهار": "لا يستطيع أحد إنكار عظمة حسن حسني الذي لم يكن بطل أول في أي عمل فني ولكنه كان اهم حاجة في العمل الفني".





وأضاف هاني رمزي: "حسن حسني كان يتمتع بالإخلاص في العمل وكنت سعيد بالأدوار الصغيرة في بداية مشواري الفني".





وأردف هاني رمزي: "أول مشهد ليا كان جملتين فقط وكنت سعيد للغاية بهذا الدور واليوم فخور بانني بدأت بجملتين في مشواري الفني".





واستطرد هاني رمزي: "الناس لا تنظر إلى تاريخ أي فنان يلمع نجمه في الوسط الفني ولكن الفنان يقوم بشرح مشواره الصعب من البداية حتى الوصول إلى النجومية"، مضيفا: "تعرضت إلى إحباطات كثيرة في مشواري الفني".

وفي سياق متصل أبدى هاني رمزي، عن سعادته في المشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وقال في تصريحات تليفزيونية على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي: "وحيد حامد تاريخ كبير وعطاء كبير ونعتبره الأب الروحي لنا، وفيلم محامي خلع من أفضل الأعمال الفنية التي شاركت فيها معه".





وأضاف هاني رمزي:" المهرجان أعطانا شنطة مليئة بالكمامات والمطهرات وملتزمين بالإجراءات الاحترازية"، مضيفا:" تنظيم مهرجان القاهرة السينمائي في ظل جائحة كورونا دليل على الإدارة الجيدة القادرة على الحد من انتشار فيروس كورونا ".





يذكر أن مهرجان القاهرة يلتزم بتطبيق الإجراءات الإحترازية وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصا على تقديم دورة ناجحة فنيا، وآمنة صحيا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزاما بقرار مجلس الوزراء.





وأعرب رئيس المهرجان المنتج والسيناريست محمد حفظي، عن سعادته وفخره، بما أنجزه فريق "القاهرة السينمائي" خلال الدورة 42، مؤكدا على أنه لم يفقد الأمل يوما بأنها ستقام بصورتها المعتادة على أرض الواقع، رغم الضغوط والتحديات الكبيرة التي فرضها فيروس كورونا، سواء على صناعة السينما في العالم أو على حركة الطيران.



