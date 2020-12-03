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محافظ الاسكندرية: موجة سيول التنين جاءت بـ 10 أضعاف قوتها ..فيديو

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 09:29 م
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف
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شيرين عادل
قال اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، إنه تم التأكد من عدم وجود أى جثامين جديدة أسفل عقار محرم بك وذلك بعد انتشال 6 جثث أمس الأربعاء. 

وأضاف " الشريف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم والمذاع عبر فضائية الحياة ، أن إجمالى 6 جثامين الذين تم انتشالهم تم تحويلهم إلى المستشفى ، مشيرأ إلى أن العقار المتهدم انشئ منذ عام 1941 وكان يعانى من التهالك وتأثر من الرطوبة.   

وأشار محافظ الاسكندرية إلى أن وجود آلاف العقارات المتهالكة فى الأنفوشى، ومحرم بك، لافتأ إلى ان محافظة الاسكندرية تعانى منذ 2015 من نوبات أمطار عنيفة والتى كان آخرها نوة التنين والتى كانت موجة غير مسبوقة. 

وتابع " الشريف"، أن المحافظة عانت كثيرأ من موجة نوة التنين العنيفة التى ضربت الاسكندرية العام الماضى وفاقت كافة التوقعات وجاءت بـ 10 أضعاف قوتها وعلى الرغم من ذلك قام المسئولون بـ إزاحة الأمطار خلال ساعة واحدة. 

ونوه بأن المحافظة تمتلك بالعديد من العزب ومنها المطار بإجمالى 93 منطقة ساخنة وهو مصطلح يطلق على المناطق التى يتجمع فيها المياه وتتراكم وتسبب أزمات مرورية. 

وأوضح محافظ الاسكندرية، أن الحل فى موجات الأمطار الغزيرة هو وجود أسطول من الصرف الصحى بـ إجمالى 120 سيارة بالإضافة لسيارات الهيئة الهندسية والمنطقة الشمالية ، والقوات البحرية وبمجرد الإخطار بـ النوة يتم وضع عربة من هذه السيارات تكون على أتم الاستعداد لسحب الأمطار.

وكان المحافظ  قد صرح أمس الأربعاء أن العقار المنهار بمحرم بك يتكون من دور أرضي و3 طوابق، معقبا: العقار مبني منذ عام 1941 أي أكثر من 80 عاما.

وأكمل: العقار يقيم به أسرتين مكونين من 9 أفراد، معقبا: عقب السقوط تم الانتقال على الفور لمكان الحادث.

وتابع "الشريف أنه حتى الآن تم استخراج 5 جثامين، ووفقا لأقاويل الجيران يتبقى جثمان واحد فقط، ولكننا لا يمكن أن نعتمد على الأقاويل.

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