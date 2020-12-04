زراعة عين شمس: تطوير البنية التحتية للكلية.. وتجهيز مطهرات وكحول لمواجهة كورونا.. ونوفر الخضراوات واللحوم بأقل من سعر السوق

عميد زراعة عين شمس :





_ تطوير البنية التحتية لكلية زراعة عين شمس

_ نوفر الخضراوات واللحوم بأقل من سعر السوق

_ تحضير كمية كبيرة من المطهرات والكحول الجيل لمواجهة فيروس كورونا













قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس إن الكلية تقوم بتطوير البنية التحتية من حيث تغيير شبكة المياه المتهالكة وإنشاء خطوط جديدة وتغيير شبكة الصرف الصحي وأعمال توصيل الغاز الطبيعي للكلية.





وأضاف عميد كلية زراعة خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" انه ايضا تم تطوير في البنية الاساسية وتدعيم جميع معامل الكمبيوتر بشبكات الانترنت وانشاء معمل اكبر داخل الحرم الجامعي يحتوي علي حوالي 50 جهاز كمبيوتر لتتطبيق نظام الامتحانات الالكترونية وتجهيز جميع القاعات وتزويدها بالشاشات الذكية التي تتيح امكانية التفاعلية بين هيئة التدريس والطلاب .





وأشار إلى انه تم توقيع بروتوكول مع جمعية رجال الاعمال لجميع التخصصات ويشمل جزءا لتخصص الزراعة ومع تفعيله سيكون هناك مشاريع هائلة تعود بالنفع الاقتصادي والتنموي علي المجتمع العام الجامعي وسيشمل تدريب الطلاب والاهتمام بالبحوث العلمية والدراسات العليا وحل المشاكل الزراعية التي تواجه رجال الاعمال.





وأكد الدكتور أنه تم عمل انترلوك للكلية كلها بتكلفة نحو ٤ ملايين جنيه وتطوير مصنع الألبان ليصبح أحد الصروح داخل الكلية بتكلفة قد تصل إلى ٣.٥ مليون جنيه ومصنع الالبان سوف يتم تطويره من خلال الهيئة العربية لتصنيع وتحت إشراف الشؤون الهندسية بالجامعة إضافة الي تطوير برجولات الكلية بايدى رجال القسم الهندسى وتم تطوير مدخل الكلية على أعلى مستوى تحت إشراف الشؤون الهندسية بالجامعة.





وتابع ان قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية يوافر لحوم جاموسي قطع ولحم مفروم من إنتاج مزرعة الكلية بشلقان في صورة مميزة مختلفة والسعر تبعا لدرجة القطعة وهذا في إطار حرص الكلية علي المشاركة المجتمعية .

وأردف لدينا انتاج كبير من أرز بلدى من إنتاج مزرعة التجارب والبحوث الزراعية وبرتقال من إنتاج مزارع النوبارية وانتاج شمع عسل نحل وعسل نباتات طبية وعطرية إنتاج زراعة عين شمس.





واشار الى ان مزارع الخضروات داخل الكلية نقوم بانتاج العديد من الخضروات الطازجة بـ أقل الأسعار لمواجهة الغلاء والكلية تقوم بتوفير منفذين للبيع داخل وخارج الكلية من لحوم بلدي وخضروات بكميات كبيرة .

وأكد جلال أن منافذ البيع المتاحة أمام الكلية تعمل من الساعة 9 صباحا الي 2 مساء لغير العاملين بالكلية لمحاربة الغلاء وبالإضافة الي منفذ بيع داخل الحرم الجامعي ويمكن أيضا الغير العاملين الدخول ولكن بشرط ان يتم أخذ الإجراءات الاحترازية عند دخول شخص لشراء أشياء من منفذ بيع الكلية .





مؤكدا ان الكلية وضعت خطة لتأمين الطلاب وعدم تعرضهم للتجمعات وأيضا وضع مطهرات في كل أماكن الكلية وتعقيمها باستمرار .



وأضاف أحمد جلال خلال تصريحاته لـ صدى البلد، أن قسم الكيمياء يقوم بتحضير كمية كبيرة من المطهرات والكحول الجيل لمواجهة فيروس كورونا لوضعها بالكلية، منوها إلى أن الكلية سوف تقوم بالاكتفاء الذاتي من المطهرات من إنتاج الكلية لحماية الطلاب وأيضا أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.

وأوضح الدكتور أحمد جلال أن الكمامة إجباري لكل العاملين بالكلية، مع إجراء المسح الحراري لجميع الطالب قبل دخول الكلية، وتقليل أعداد الطلاب داخل القاعات الى نصف السعة الاستيعابية للقاعات والتركيز التام على التباعد بين الطلاب داخل القاعات وتقليل عدد ساعات المحاضرات وتنظيم الجداول الدراسية بتقليل عدد الايام المقررة للحضور الي ثلاث ايام فقط وباقي ايام الاسبوع يكون عن طريق التعليم الاون لاين .







