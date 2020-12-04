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تعليم

قرارات آداب القاهرة بشأن امتحانات الميد تيرم .. تعرف عليها

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 01:03 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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أعلنت كلية الآداب بجامعة القاهرة عدة قرارات متعلقة بامتحانات الميد تيرم الخاصة بمادة ريادة الأعمال وجاءت هذه القرارات.

جاءت القرارات كالآتي:
يمكن للطلاب الدخول بالكتاب المقرر للامتحان، ويتم إجراء الامتحان (open book) ولن يسمح لهم بالدخول بنسخ مصورة منه أو بملازم أو مطبوعات أخرى تتعلق بالمقرر الخاص بالمادة ، وتكون درجة الامتحان الخاصة بهذه المادة (25 درجة) .

وأوضح الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة في تصريح خاص لـ "صدى البلد" ، أن إجراء امتحانات الميد تيرم من خلال المنصات الالكترونية تسهل على الطالب وكذلك دكتور المادة عملية الاختبار والتصحيح .

وأضاف أن أهم ما يميز هذه المنصات هو مرونة إجراء الامتحانات عليها بأكثر من شكل وكذلك تقييم الطالب عليها بعد الانتهاء من الاختبار مباشرة، فالطالب يعرف نتيجته فور الانتهاء من الاختبار أو التكليفات.

كما أنه لا يوجد مجال لتظلم الطلاب من دكتور المادة بسبب نقص الدرجات، فالتقييم عن طريق المنصات الالكترونية يكون دقيقا لأنه يكون الكترونيا من خلال أجهزة الحاسب الالي ، كما أنها وفرت وقتا ومجهودا كبيرًا سواء للطلاب أو أعضاء هيئة التدريس في إجراء الامتحانات ، أو حتى طرح المقررات والبرامج الدراسية عليها أثناء فترة الدراسة.

وأشار عميد كلية الآداب إلى أن الامتحانات ممتدة على حسب ظروف الطلاب، فهناك العديد من الطلاب الذين قدموا اعذار لتأجيل الامتحانات ، خاصة من الطلاب الوافدين .

كما أن جميع الامتحانات تكون في مقر الكلية ، من خلال استخدام منصة (البلاك بورد) داخل معامل الكمبيوتر في حضور دكتور المادة ، كما أنه يوجد اختبارات خاصة بطلاب (المنازل) من خلال عمل العديد من التكليفات وتقييم الطلاب عليها .

وأكد ضرورة التزام جميع الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالإجراءات الاحترازية المقررة وعدم السماح لأي طالب بدخول الامتحان بدون كمامة ، كما يتم قياس درجة حرارة الطلاب بالكواشف الحرارية للاطمئنان على صحتهم ، ودخولهم من بوابات التعقيم الالكترونية .
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