زراعة عين شمس: امتحانات لفصل الدراسي الأول اختيار من متعدد

قال الدكتور "أحمد جلال" عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس أن العملية التعليمة تسير بشكل إيجابي وذلك بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا للحفاظ علي صحة الطلاب والحد من إنتشار العدوي بينهم وبين أعضاء هئية التدريس ، مؤكدًا علي عدم إكتشاف اي حالات أشتباة بين الطلاب





وأضاف "جلال " في تصريحات خاصة لـ موفع "صدى البلد " أنه لا نية لـ إلغاء الإمتحانات واستبدالها بإبحاث ,ان الطلاب قامت بإداء إمتحانات "الميدتيرم " ،لافتًا الى أن شكل الإمتحانات النهائية للفصل الدراسي الاول يتمثل في أسئلة الاختيار من متعدد وذلك لتسهيل عملية الامتحاناتعلي الطلاب





وأكد عميد زراعة عين شمس علي أن الكلية أعتمدت هذا النظام من الامتحانات ليصب اولًا في مصلحة الطلاب للاعتماد علي التصحيح الإلكتروني وتسهيل عملية التصيح علي المصححين في ظل الأوضاع الراهنة .





واستطرد ، أن الكلية تطبق نظام العزل الصحي لورق الامتحان لضمان صحته ولا يتسبب باي أثر علي المصححين ، مشيرًا الي عمل الانشطة الطلابية بشكل إيجابي









قال الدكتور "احمد جلال " عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس ، في تصريحات سابقة له أن العملية التعليمة تسير بشكل إيجابي دون أي معوقات حيث قام الطلاب بأداء إمتحانات الميدتيرم في مواعيدها حسب الجداول الموضوعه من قبل إدارة الكلية وفيما يتناسب مع كل الفرق الطلابية بالكلية









وأوضح "جلال " في تصريحات خاصة لـ "موقع "صدى البلد " أن اليوم هو اخر أيام إمتحانات الميدتيرم بالكلية ،لافتاٍ الى أن الدراسة تعود لطبيعتها ودراسة الباقي من المقررات الدراسية من داخل قاعات التدريس من داخل الحرم الجامعي وعبر المنصات الإلكترونية من داخل المنازل





وأكد عميد زراعة عين شمس على أنة لم يتم تحديد موعد الإمتحانات العملية الي الأن وسيتم إعلانها قريبا للطلاب بعد إجتماع إدارة الكلية حتي يتم الاسعداد لها ، مشددًا علي استمرارية إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا للحد من إنتشار العدوي بين الطلاب





وأشار الدكتور احمد ، أن الكمامة إجبارية بالكلية، مع إجراء المسح الحراري لجميع الطالب قبل دخول الكلية، وتقليل أعداد الطلاب داخل القاعات الى نصف السعة الاستيعابية للقاعات والتركيز التام على التباعد بين الطلاب داخل القاعات وتقليل عدد ساعات المحاضرات وتنظيم الجداول الدراسية بتقليل عدد الأيام المقررة للحضور الى ثلاثة ايام فقط وباقي ايام الاسبوع يكون عن طريق التعليم الاون لاين منوها أن الكلية ملتزمة بقرارات المجلس الأعلى للجامعات