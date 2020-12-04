CAREERY.. تأهيل طلاب المدينة الجامعية بحلوان لسوق العمل

ينظم مركز التطوير الوظيفي CDC بجامعة حلوان دورة تدريبية لطلاب الفرقة الرابعة بالمدينة الجامعية بجامعة حلوان بعنوان job sesrch و self management ويأتي هذا تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة وريادةالدكتورة حنان كمال مدير المركز .









واوضح المركز أن على الطلاب الراغبين في المشاركة والحضور فى إحدى الندوات التوجه إلى مكتب مصطفى محمود فى المدينة يوم الاثنين الساعة 4 فى مبنى ٢، وذلك في إطار برنامج مشروع تأهيل طلاب الفرق النهائية لسوق العمل CAREERY والذي أطلقه مركز التطوير الوظيفي CDC بجامعة حلوان.





وتعد دورة مهارة البحث عن وظيفة من الدورات الهامه والتى يتعلم خلالها الطالب كيفية كتابة السيرة الذاتية وكيفية الاستعداد للمقابلة الشخصية وكيفية البحث عن وظيفة بالطرق التقليدية والطرق الإلكترونية وكيف يعد الطالب نفسه لسوق العمل، كما يقدم المشروع للطلاب دورة مهارات إدارة الذات ويتعلم فيها الطالب كيف يكتشف نفسه ويحدد نقاط القوة والضعف في شخصيته، وكيف يحدد أهدافه ويقوم بصياغتها بشكل جيد قابل للتنفيذ حتى يحقق أهدافه وكيف يخطط لمهام حياته، وكيف ينظم ويدير وقته، وكيفية التعامل مع المحيطين به في بيئة العمل.

































وتستمر فعاليات المشروع لتبدأ بكليات التكنولوجيا والتعليم و الآداب والاقتصاد المنزلي والمدينة وجاري التنسيق مع باقي الكليات وذلك بهدف إتاحة فرصة للطلاب لاستغلال فترة دراستهم وإمدادهم بالعديد من الخبرات والمعلومات التي تؤهلهم لسوق العمل بعد التخرج، وتزويد الشباب بالمهارات الحياتية اللازمة لتقدّمهم في المستقبل، هذا بالإضافة إلى اكتسابِ المعرفة والكفاءة والخبرات، لأن الدورات التدريبية التي تقدمها الجامعة للطلاب هي عبارة عن مهارات عملية ومعرفية.





وأوضحت الدكتورة حنان كمال مدير المركز أن المشروع مخصص لطلاب السنوات النهائية وتم إطلاقه عقب الحصول على موافقة مجلس الجامعة لتحقيق إفادة الطلاب وثقل الطالب معرفيًا ومهاريًا، وإعداده لسوق العمل في ظل دور مركز التطوير الوظيفي CDC بتقديم دورات تدريبية للطلاب والخريجين ليكونوا على مستوى مناسب مع احتياجات سوق العمل، وتم بالفعل التحاق العديد من الطلاب والخريجين بكبري الكيانات والشركات في التخصصات المختلفة.





جدير بالذكر أن مشروع CAREERY لطلاب الفرق النهائية يقدم مجموعة من الدورات التدريبية المؤهلة لسوق العمل منها دورة مهارة البحث عن وظيفة، ودورة إدارة الذات، وذلك بصورة مجانية، وتأتي الدورات التدريبية المقدمة للطلاب من جامعة حلوان وفقا للاحتياجات المطلوبة في سوق العمل.