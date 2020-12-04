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تعليم

أرضنا مستقبلنا.. ندوة في زراعة جامعة عين شمس غدا

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 08:59 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
تنظم كلية الزراعة جامعة  عين شمس بالتعاون مع شركة OLAm SPICES ندوة بعنوان أرضنا مستقبلنا وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتربة  يوم غد السبت الساعة الحادية عشر صباحا بقاعة المؤتمرات الكبرى بالكلية.

تأتي الندوة تحت رعاية الدكتور أحمد جلال  عميد الكلية، الدكتور هشام محسن الحريري وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب. 

ويحاضر بالندوة المهندسة  مروة محمود حيث تستعرض مفاهيم الاستدامة بشركة اولام والمهندس احمد عبد المنعم  والذى يعرض الممارسات الزراعية الجيدة بشركة اولام)

كما سيتحدث عبد العزيز شتا الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة جامعة عين شمس عن التربة وتدهورها وكيفية المحافظة عليها وتوصى الكلية الحضور بتطبيق الإجراءات الاحترازية مع التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات داخل القاعة .

وفي سياق آخر عقد اليوم  بجامعة عين شمس الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الدبلوم المهني المتخصص في الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء  برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة الدبلوم المهني المتخصص في الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء بالشراكة بين جامعة عين شمس والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء.

حضر الاجتماع الدكتور محمد بيومي زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء الدكتور أيمن نصر حامد ناصر الأستاذ بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء الدكتورة رشا حامد بندق منسق الدبلوم من قبل الجامعة  وا.د تامر النادي وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب وم. غاده عطا يوسف منسق الدبلوم من قبل الهيئة وكرم عبد الرسول امين الجامعة المساعد لشئون الدراسات العليا والبحوث. 

تم خلال الاجتماع عرض تقرير عن العام الدراسي الجامعي الأول للدبلوم٢٠١٩/٢٠١٨  وعرض الموقف الحالى للدبلوم فى العام الدراسى الثانى 2020-2021، كما تم اعتماد تشكيل مجلس الإدارة الجديد.  
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