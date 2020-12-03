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فن

الفنان أحمد طلعت يكشف لـ كاميرا صدى البلد كواليس مسلسل حكايات بنات.. فيديو

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 10:59 م
احمد طلعت
احمد طلعت
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ندى فكرى - ايهاب اشرف
كشف الفنان أحمد طلعت لكاميرا صدى البلد كواليس مسلسل حكايات بنات الذي حقق نجاحا كبيرا.

وقال إنها تجربة رائعة بدأت من الجزء الرابع، واكتملت في الجزء الخامس، وقد استمتعت بالتجربة جدا، وفوجئت بحب الناس الشديد للأجزاء الأولى من العمل.

وتحدث أحمد طلعت أيضا عن فيلم "غزة مونامور" الذي عرض اليوم في مهرجان القاهرة السينمائي مؤكدا أنه يشجع أبطاله ويساند القضية الفلسطينية.

وأكد أحمد طلعت أنه من عشاق تمثيل الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، مضيفا أنه يحضر لمسلسل رمضاني جديد، دون الإفصاح عن التفاصيل.



وقد شهد عرض فيلم غزة مونامور المشارك ضمن المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي حضور كل من المنتج محمد حفظي رئيس المهرجان، حضر كل من المنتج محمد العدل، والفنانة فاطمة ناصر، والفنانة تارا عماد، والفنانة سلوى محمد على وعدد كبير من الصحفيين، وصناع الأفلام العرب.


شارك في الجزء الخامس من مسلسل حكايات بنات، كل من ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، هند عبد الحليم، أسماء جلال، أستايلست عبير البدراوي، ومدير تصوير كويمان التونى وإخراج مصطفى أبو سيف.


المسلسل يعرض على قناة ON الساعة 8 مساءً، والإعادة الساعة 1:30 بعد منتصف الليل، والساعة 1 ظهرًا، فيما يعرض المسلسل على قناة ON Drama الساعة 10 مساءً، والإعادة الساعة 5 فجرًا، والساعة 3 عصرًَا.

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