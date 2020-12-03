صلاح عبد الله: هاني رمزي جدع وشهم وبدلعه وأقوله يا هنية

قال الفنان صلاح عبد الله ، إن السينما أفضل للممثل لأنها أسهل وتوفر عائدا ماديا أفضل، ولكن المسرح هو الأساس وهو الذي يبني شخصية الممثل.





وأضاف صلاح عبد الله في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار": "هاني رمزي فنان كبير وابن ناس ومحترم وجدع وعشرة عمر".





وتابع صلاح عبد الله: "أنا بدلع هاني رمزي وبقوله يا هنية، وهاني رمزي له مواقف جدعنة وشهامة كثيرة ليست غريبة عليه".





وأردف صلاح عبد الله: "هاني الفنان عارفينه وحافظينه جدا، وفي فترة من الفترات أفلامه كانت في غاية الأهمية وأحدثت توازنا بين الاكشن والكوميديا وتناول القضايا المجتمعية".





وقاطعه الإعلامي تامر أمين، قائلا: "أ نت فنان محترم وتعبت كي يصل إلى النجومية وبعد تحقيق النجاح لم تتلون أو تتكبر ومازال عم صلاح القريب من الجميع وهو ضهر نتسند عليه".





من جانبه قال هاني رمزي، إنه كان محظوظا في بداياته الفنية، مضيفا أن الفنان محمد صبحي قدمه للجمهور من خلال مسرحيات ناجحة وكان لها جمهور كبير ووفر عليه مجهود سنوات للشهرة.





وأضاف هاني رمزي في حواره مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "أخر النهار" المذاع على قناة "النهار": "في بداياتي مثلت مع فنان كبير بحجم محمد صبحي وتعاملت مع ممثلين مخضرمين وكنت طالبا في المعهد".





وتابع هاني رمزي: "دخلت في محطات فنية سريعة جدا تسببت في نجاحي.. محمد صبحي ليس فنان مسرحي عادي ولكنه مدرسة ومر بكل المراحل الصعبة التي مر بها أي فنان في البدايات".





وأردف هاني رمزي: "محمد صبحي بذل مجهودا كبيرا كي يصل إلى تكوين مسرحه وفرقته وهو كيان ننظر له بكل احترام وشموخ ومسرح محمد صبي خرج أجيالا كثيرة من الفنانين".





وفي سياق متصل أبدى هاني رمزي، سعادته للمشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وقال في تصريحات تليفزيونية على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي: "وحيد حامد تاريخ كبير وعطاء كبير ونعتبره الأب الروحي لنا، وفيلم محامي خلع من أفضل الأعمال الفنية التي شاركت فيها معه".





وأضاف هاني رمزي: "المهرجان أعطانا شنطة مليئة بالكمامات والمطهرات وملتزمين بالإجراءات الاحترازية"، مضيفا: "تنظيم مهرجان القاهرة السينمائي في ظل جائحة كورونا دليل على الإدارة الجيدة القادرة على الحد من انتشار فيروس كورونا ".



