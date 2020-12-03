تجهيز 319 لجنة انتخابية لجولة الإعادة بانتخابات النواب بالإسماعيلية

أنهت محافظة الاسماعيلية ، استعداداها لاجراء جولة الاعادة بانتخابات مجلس النواب.





ومن جانبه عقد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية مؤتمر موسع بحضور كل من القيادات التنفيذية وجميع أعضاء اللجنة المشكلة بقرار المحافظ لمتابعة العملية الانتخابية المستشار القانونى للمحافظة وممثلي الجهات المعنية و التنفيذية و الأمنية من مديرية أمن الاسماعيلية و القوات المسلحة و المرور و الحماية المدنية وجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى مديريات الخدمات لاستعراض كافة التجهيزات التى تم تنفيذها بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها استعدادا للانتخابات كافة الأستعدادات لجولة الإعادة للانتخابات البرلمانية لعام 2020 والتي تجرى يومي 7 و 8 ديسمبر الجاري مشيرا علي انعقاد غرفة العمليات أبتداءا من يوم الأحد القادم 6 ديسمبر وتستمر لمدة 3 أيام حتي أنتهاء العملية الانتخابية.





وخلال المؤتمر، أكد محافظ الاسماعيلية على الألتزام التام بكافة أتباع كافة الإجراءات الأحترازية والوقائية لمواجهة أية تداعيات للاصابة بفيروس كورونا المستجد ومراعاة البعد الأجتماعى و توفير كافة سبل المناخ الأمن والمناسب لجميع النالخبين لتسهيل عملية المشاركة فى الأدلاء بأصواتهم.





وأضاف أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع أجهزة المحافظة ومديريات الخدمات التابعة لها لتكون على أتم الإستعداد للعملية الانتخابية و تحسبا للتعامل مع أي موقف طارئ قد يحدث والمتابعة والعرض أولا بأول على المحافظ مؤكدا علي ضروة الإسراع فى الأنتهاء من أتخاذ كافة التدابير والتجهيزات اللازمة لتيسير إجراءات عملية الأنتخابات .





وشدد المحافظ على التنسيق التام فيما بين مختلف الجهات المعنية على تأمين اللجان من الخارج والاهتمام بأعمال التعقيم والتطهير المستمر للجان الأنتخابية و أرتداء الكمامة والعمل على إزالة أي معوقات قد تحدث مع تم توفير مصادر إضاءة تبادلية في جميع مراكز الانتخابات و لجان الفرز ووجود تليفون خط ارضي بكل مركز انتخابى و مراجعة إجراءات الصيانة اللازمة لدورات المياه المستخدمة أثناء العملية الانتخابية داخل المقار الانتخابية بالأدوار الأرضية لتناسب ذوى الاحتياجات الخاصة.





والجدير بالذكر أن إجمالى عدد المراكز الانتخابية بالمحافظة 201 مركز باجمالى عدد 319 لجنة فرعية وعدد 901 ألف و569 ناخبا وناخبة علما أن الدائرة الأولي تشمل مركز الإسماعيلية و حي أول و ثان و ثالث ، و الدائرة الثانية تشمل القنطرة غرب والقنطرة شرق، و الدائرة الثالثة تشمل مركز التل الكبير و القصاصين و أبوصوير وفايد.





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