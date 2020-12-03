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فن

مجدي الهواري يحتفل مع أفشة بدوري أبطال أفريقيا

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 10:34 م
مجدي الهواري وافشه
مجدي الهواري وافشه
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مصطفى كرم
احتفل المخرج مجدي الهواري بفوز الأهلي بدوري أبطال أفريقيا وحصول هدف محمد مجدي أفشة على أفضل هدف بالبطولة. 

ونشر مجدي الهواري صورة له مع محمد أفشه وعلق عليها قائلا "مبروك ياحبيبي احسن هدف في افريقيا ومبروك لكل الاهلوية . واحلي مافي الموضوع ان لما الهدف ياخد جايزة احسن هدف في بطولة #افريقيا ولما الهدف استفاء من جمهور #الاهلي و #الزمالك يعني هدف النجم #محمد_مجدي_قفشة يعني بجد روح رياضية نشكر جمهور الزمالك". 

وحقق النادي الأهلي بطولة دورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد الفوز على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة النهائية.

جاء ذلك بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، الذي تولى المهمة منذ شهرين تقريبا لينجح في حصد بطولة الدورى المصري وبطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى تمتلك طابعا خاصا في صدور جماهير "التالتة شمال".

وعاندت الجميلة السمراء خزائن بطولات النادي الأهلي طوال الفترة الماضية، حيث وصل الأحمر إلى النهائي مرتين عامي 2017 و2018 وفشل في تحقيق اللقب التاسع.


وكان آخر تتويج للنادي الأهلي بالبطولة الأفريقية عام 2013، حيث حقق الفوز على منافسه أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

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