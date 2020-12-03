بسبب لقاح فايزر.. كبير خبراء الأمراض المعدية الأمريكي يهاجم بريطانيا

أنتوني فوتشي،





وذكرت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية (MHRA) الأربعاء، أنها أجرت تقييمًا شاملًا للقاح قبل الموافقة على استخدامه في حالات الطوارئ.

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وقال فوتشي في مقطع فيديو تم عرضه على قنوات إخبارية في المملكة المتحدة "أنت تعلم أنني أحب البريطانيين، فهم رائعون، إنهم علماء جيدون، لكنهم أخذوا البيانات من شركة فايزر وبدلًا من التدقيق فيها حقًا، قالوا حسنًا، دعنا نوافق على ذلك".

وأضاف أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية كانت المعيار الذهبي التنظيمي وأن الوكالة تقيِّم بيانات اللقاح بعناية شديدة، وهو ما وصفه بأنه مناسب.





وتابع فوتشي: "لأننا إذا فعلنا أي شيء، فلدينا مشاكل كافية مع الناس الذين يشككون في أخذ لقاح على أي حال".

ويأتي التشكك من نسبة كبيرة من الأمريكيين الذين يرفضون العلوم الطبية، وكذلك من أولئك الذين يتخوفون من سلامة اللقاحات التي تم تطويرها بسرعة قياسية.

وأضاف فوتشي "إذا تجاوزنا العقبة هنا بسرعة وبشكل غير لائق لكسب أسبوع إضافي أو أسبوع ونصف، أعتقد أن مصداقية عمليتنا التنظيمية قد تضررت".





وردًا على انتقادات فوتشي، أصدرت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية بيانًا قالت فيه إنها "قامت بتقييم البيانات بدقة في أقصر وقت ممكن دون المساومة على دقة مراجعتنا".

وأضافت الهيئة التنظيمية أيضًا أن موافقتها الطارئة سمحت "ببعض مراحل هذه العملية بالتوازي لتكثيف الوقت اللازم، لكنها لا تعني الخطوات وتم تجاوز معايير السلامة والجودة والفعالية المتوقعة".

ويعتبر فوتشي العضو الأكثر شهرة في فرقة العمل المعنية بفيروس كورونا في البيت الأبيض وغالبًا ما اشتبك مع الرئيس دونالد ترامب حول كيفية حماية الأمريكيين من الفيروس.

وكان من المقرر أن يلتقي أعضاء فريق الرئيس المنتخب جو بايدن يوم الخميس.









انتقد كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة،المنظمين في المملكة المتحدة اليوم الخميس للموافقة السريعة على لقاح كورونا كوفيد 19 من شركة فايزر، بعد يوم من إعلان التفويض في لندن.