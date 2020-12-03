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أخبار البلد

معهد الدراسات الدبلوماسية ينظم زيارة للملحقين الجدد إلى قناة السويس

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 10:39 م
قناة السويس
قناة السويس
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أ ش أ
نظم معهد الدراسات الدبلوماسية زيارة للدفعة 52 من الملحقين الدبلوماسيين الجدد إلى هيئة قناة السويس.


وذكرت وزارة الخارجية اليوم الخميس أن الفريق أسامة منير ربيع رئيس مجلس إدارة الهيئة استقبل وفد المعهد برئاسة السفير خالد راضي مساعد وزير الخارجية مدير معهد الدراسات الدبلوماسية، بمقر مبنى المارينا الجديدة بمدينة الإسماعيلية.


وقال السفير خالد راضي ان هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون مع هيئة قناة السويس في مجال التدريب الدبلوماسي وتبادل الخبرات، وكذلك استكمالًا لبرنامج الزيارات الداخلية الخاص بالملحقين الدبلوماسيين الجدد، وذلك لتعريفهم بهيئة قناة السويس ونشأتها ومراحل تطورها، بما في ذلك المشروعات الخدمية اللوجستية بمنطقة القناة ودورها الهام في ضمان سير وانتظام الملاحة بها.
 

وأكد راضي أن مصر تفتخر بوجود مرفق بمستوى هيئة قناة السويس على أرضها، باعتباره وسيلة النقل والتجارة الرئيسية بين الشرق والغرب، مضيفًا أن المستوى الاحترافي لإدارة قناة السويس يعكس مدى حرص الدولة على التطوير المستمر للارتقاء بمؤسساتها وهيئاتها ومرافقها.


كما أشاد بمشروع القناة الجديدة، والذي تعددت إيجابياته سواء كانت على الجانب الاقتصادي أو على المستوى السياسي.


وأوضح أن مشاهدة الدبلوماسيين الجدد لهذا المشروع القومي على أرض الواقع سيترك أثرًا إيجابيًا في صقل خبراتهم، كما سيساعدهم على الترويج لهذا الإنجاز في دول العالم المختلفة. 


من جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع، أن القناة الجديدة تعد نموذجًا ناجحًا للإنجازات القومية التي حققتها مصر خلال الآونة الأخيرة، باعتبارها شريانا جديدا يرفع من تصنيف القناة ويجعلها في صدارة الممرات الملاحية العالمية، ويحفظ لها مكانتها الرائدة في قطاع النقل والشحن البحرى.


وأشار إلى أن هيئة قناة السويس تبنت في الفترة الأخيرة استراتيجية طموحة تعتمد على تنويع مصادر الدخل، وبناء شراكات جديدة ومثمرة مع الشركاء الأجانب لتطوير أداء كل من الشركات والترسانات التابعة للهيئة وفتح أسواق جديدة لها، بالإضافة إلى تعزيز التحول الرقمي للهيئة ورقمنة الخدمات التي تقدمها للعملاء لمواكبة التطور العالمي وتحسين الخدمات المُقدمة.
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