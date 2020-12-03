منتخب ناشئي السلة يهزم غينيا في بداية مشواره بكأس إفريقيا

افتتح منتخب مصر لناشئي كرة السلة بقيادة مديره الفني محمد الكرداني، مشواره بكأس الأمم الإفريقية تحت 18 سنة، والتي تقام في القاهرة من الثالث وحتى التاسع من الشهر الجاري، بالفوز على غينيا بنتيجة 68 - 60.





جاءت المباراة قوية ومثيرة، ومتقاربة المستوى، خرج شوطها الاول بتقدم غينيا 34 - 33، لكن شباب مصر نجحوا في فرض تفوقهم في اللحظات الحاسمة، ليحسموا اللقاء لصالحهم 68 - 60.





حتى التنافس كان واضحا على المستوى الفردي بين مهاب ياسر الذي سجل 39 نقطة لمصر ومارا الذي سجل لغينيا 26 نقطة.





وبدات البطولة اليوم بمباراة مالي ومصر للناشئات، والتي حسمها منتخب مالي لصالحه 64 - 36.





ويقود منتخب مصر للشباب، محمد الكرداني مديرا فنيا، ويعاونه أيمن المطراوي ووائل بدر ومحمد أبوفريخة ومحمد عاطف، ويترأس البعثة، عمرو مصيلحي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.





ويشارك في البطولة منتخبات مالي والسنغال وغينيا، ومصر المستضيفة على مستوى الناشئين، وفيما يخص منتخب الناشئات فتضم البطولة مصر والسنغال ومالي، ومن المقرر أن يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني في البطولة لكأس العالم لكرة السلة.





ويتولى إدارة البطولة محمد فتحي وخالد القوصي، عضوي مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.











