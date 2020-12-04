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أخبار البلد

الاتحاد العام للمصريين بالخارج ينعى رئيس فرع البحرين

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 02:49 ص
ممثل الاتحاد العام
ممثل الاتحاد العام للمصريين في البحرين
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سعيد العربي
نعى الاتحاد العام للمصريين بالخارج المهندس سيد مسعود رئيس فرع الاتحاد العام للمصريين في الخارج بالبحرين.

وقال الاتحاد في بيان بخالص الحزن والأسي يتقدم الاتحاد العام للمصريين في الخارج ببريطانيا بخالص العزاء للجاليه المصرية في دولة البحرين في وفاة المهندس سيد.

وأضاف الاتحاد العام للمصريين بالخارج ان الفقيد كان من الشخصيات الوطنيه المحبة لمصر رئيسا وشعبا وساند الدولة في جميع الاستحقاقات وكان له دورا مؤثرا كرئيسا للاتحاد مع الجالية المصرية في دولة البحرين.

ونعى أبناء الجاليات المصرية في الخارج المهندس سيد مسعود على مجموعات ابناء الجاليات بالخارج حالة من الحزن بعد اعلان وفاة ممثل الاتحاد بالبحرين مؤكدين انه كان دائما في خدمة الجميع ويساعد ابناء الجالية في اي مشكلات قد تواجههم.

وشهدت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الحزن عبر عنها المصريون بالخارج على مواقع التواصل الاجتماعي بين ابناء الجاليات المصرية في الخارج.

وبادر رؤساء الجاليات المصرية في الخارج بتقديم خالص العزاء لاسرة الفقيد داعين الله ان يلهم ذوية  الصبر والسلوان  على الفقيد مؤكدين ان الجالية المصرية فقدت احد القيادات المصرية في العمل التطوعي لمساعدة المصريين في الخارج.


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