البابا تواضروس: مكتبي مفتوح للجميع ورقم هاتفي لم يتغير منذ عام 1997.. فيديو

قال البابا تواضروس الثاني ، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية إن مكتبه مفتوح للجميع ويقوم بالرد على جميع الرسائل، مؤكدا أن رقم هاتفه كما هو لم يتغير منذ عام 1997.





وأضاف تواضروس خلال لقاء ببرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أنه حتى عندما أرادت شركات الاتصالات تغيير رقم هاتفه رفض ذلك.





وتابع بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أن البابا لا يعمل بمفرده ولديه عدد من المعاونين، قائلا: "فكرت أجمع الأكاذيب بينى وبين نفسي وأرد على أكذوبة أكذوبة".





يذكر أن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قال إن عمل الدينونة خاص بالله وحده، مشيرا إلى أن الإنسان الذي يعيش دون أن يدين أحدا يعيش حياة فرح دائم.









وأوضح البابا تواضروس خلال تأملاته الصباحية في «الإصحاص السابع من إنجيل متى»، والتي تعرف بـ«الموعظة على الجبل»، أنه ربما تكون إدانة الآخرين غير صحيحة أو أن الحكم، والتمادي في هذه الخطية المتمثلة في إدانة الآخرين، تسبب الاكتئاب نتيجة الشعور بحمل الكثير من الخطايا.









وأكد البابا تواضروس أنه عندما يقف الإنسان أمام الله الديان العادل، سوف يشعر بأنه يحمل خطايا كثيرة، نتيجة تكرار الحكم على الآخرين وإدانتهم.









وكشف البطريرك الـ118 أن هناك مفاتيح للصلاة القوية، وهي «اسألوا تعطوا.. اطلبوا تجدوا.. أقرعوا يفتح لكم»، مشيرا إلى أن هذه الأفعال تشير إلى قوة الصلاة بلجاجة، خاصة أن الصلاة تعتبر حياة حب مع الله.









ويبث المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، طوال فترة صوم الميلاد حلقات يومية جديدة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بعنوان "فرح عظيم" وذلك على الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية والقنوات القبطية، ويتأمل البطريرك من خلال "فرح عظيم" في انجيلي متى ومرقس.







