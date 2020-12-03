الحبيب علي الجفري:عندما تحيط بك الظلمات وتتراكم الأخطاء .. عليك بهذا الأمر

قال الحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي رئيس مؤسسة طابة للأبحاث والاستشارات، إنه عندما تتراكم الأخطاء وتحيط بك الظُلُمات؛ ابحث بين كل ذلك عن نقطة النور، لأنها ستكون السبب في إصلاح الأخطاء و تنوير الظلمات التي تُحيط بها، فظُلُمات الكون مجتمعة لا تقدر على إطفاء نقطة من نور.





وأوضح الحبيب علي الجفري ان الحب الذي يتسامى فوق الأطماع الشخصية شأنه عند الله عظيم .





وأضاف الجفري عبر الفيسبوك: أخبر النبي عن ثمرة هذا النوع من الحب بقوله: (أنت مع من أحببت) وتأمل كيف كانت ثمرة محبة "كلب" أهل الكهف للصالحين وإصراره على ملازمتهم.. لقد صار خبره قرآنا يُتلى، فذُكر الكلب مضافا إلى من تعلق بهم من الصالحين {وكلبهم}، بل لقد وصف الله هيئة جلوسه {باسط ذراعيه} ومكانه {بالوصيد} .





وأكمل: هذه عادة الله مع من أحب الصالحين ولو كان "كلبا"، فكيف إذا كان "قلبا" ؟ اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يبلّغنا حبك .. #جمعة_مباركة مع سورة #الكهف وكثرة الصلاة على من أُنزلت على قلبه وتيسرت بلسانه صلى الله عليه وآله وسلم.





ونشر الحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي رئيس مؤسسة طابة للأبحاث والاستشارات، ‏كلمات من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء الدَين وهي " اللهم اكْفِني بِحَلالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأغْنِني بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِواكَ.





وقال عبر الفيسبوك، إن للمؤمن في يوم الجمعة شأن عجيب، يُصلي ويُسلم على الحبيب، ويتلو الكهف بلسان رطيب، وله فيها دعوة لا تخيب مضيفا: أكثروا من الدعاء والصلاة على النبي ولا تنسوا قراءة سورة الكهف.





وذكر أن يوم الجمعة هو أفضل أيام الله ، وقال سيدنا محمد ﷺ : إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة .. فيه خلق آدم عليه السلام وفيه قبض .. وفيه النفخة.. وفيه الصعقة ..فأكثروا علي من الصلاة .. فإن صلاتكم معروضة علي .. قالوا: يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ (أي بليت).



