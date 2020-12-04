في يومهم العالمي .. برلماني يطالب بإطلاق حملات للكشف المبكر على ذوي الإعاقة في المدارس

قال النائب خالد حنفي عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن الدولة قطعت شوطا كبير في الاهتمام بحقوق ذوي الإعاقة من خلال تقديم الدعم والتضامن والنظر بعين الإعتبار لمطالبهم والمشكلات التي يواجهونها وفي اليوم العالمي لذوي الإعاقة أقدم كل التحية والشكر لجهود الرئيس السيسي بإعتباره القائد الصالح والأب الروحي لذوي الإعاقة بمصر.





و أضاف "حنفي " في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن القوانين الخاصة بذوي الإعاقة كانت علي أولوية أجندة البرلمان بالعام الحالي وظهر ذلك الإهتمام في عدد كبير من مجالات الحياة، فقد تم البدء التنفيذي لإنشاء جامعة علوم لذوي الإعاقة بمركز بنها ولاحقا بمحافظتي الشرقية وبني سويف، وانطلاق إعتماد طريقة برايل للمكفوفين بمحافظة القليوبية بالنسبة لمجال التعليم.





كما أشار عضو مجلس النواب، إلي أنه تم تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المنشآت والأندية الشبابية والإعفاء من رسوم التصرف بقانون حماية الملكية الفكرية ومعاهدة مراكش الخاصة بقراءة المطبوعات، إضافة إلي إلغاء رسوم ضريبة القيمة المضافة وتقديم التيسيرات اللازمة لأداء التصويت بالعملية الإنتخابية، فضلا عن التمثيل بقانون الأحوال الشخصية .





وناشد النائب، بضرورة إطلاق حملات للكشف المبكر عن الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع مدارس الجمهورية، فضلا عن عدادات كهربائية ناطقة تختص بالمكفوفين مما يذلل الصعوبات أمامهم .





وتابع النائب حديثه، قائلا: وحرصا من الدولة علي توفير حياة كريمة لذوي الإحتياجات الخاصة تم إنشاء صندوق دعم ذوي الإعاقة استئنافا لمسيرة الجهود القائمة لهذه الفئة.





وجاء ذلك بعد أن هنأ المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس، جموع الأشخاص من ذوي الإعاقة بمناسبة الاحتفال باليوم "العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة"الذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام ، والمحدد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ويحتفل به العالم تأكيدا على أهمية دور الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمعات ؛ وفرصة للتذكير بمتطلباتهم





من جانبه قال الدكتور أشرف مرعي ؛ المشرف العام على المجلس ؛ أن احتفال العالم اليوم الخميس بالأشخاص ذوي الإعاقة وتخصيص يوم عالمي لهم ؛ شعاره هذا العام "نحو عالم دامج ومتاح ومستدام للأشخاص ذوي الإعاقة بعد كوفيد 19 " يهدف إلى التأكيد على أهمية دعمهم والنظر في احتياجاتهم وتسليط الضوء على أخر التطورات في مجال الإعاقة سواء بالأبحاث أو الدراسات أو التطورات على المستوى التكنولوجي والمهارات والقوانين ، إلى جانب تحقيق الاستفادة من مهارات وقدرات هذه الفئة في مختلف مناحي الحياة، والعمل على دمجهم في المجتمع ، فضلًا عن إتاحة مزيد من الخدمات والتيسيرات التي تدعم تحركهم ومزاولتهم لحياتهم اليومية؛ خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول في مواجهة فيروس كورونا المستجد والتي طالت أثارها السلبية جموع الأشخاص من ذوي الإعاقة على مستوى العالم.





وطالب المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ جميع الفئات والشرائح المجتمعية في مصر والقيادات التنفيذية ومؤسسات وأجهزة الدولة ضرورة إيلاء قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم الأهمية في ظل ما تتخذه الدولة المصرية من إجراءات تنظيمية لمواجهة كوفيد 19.

ويرى الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أن جهود الدولة المصرية في هذا الملف إلى جانب المجتمع المدني والقطاع الخاص من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من الرعاية والاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لادماجهم في المجتمع وتعظيم دورههم في مجال التنمية المجتمعية، للمساهمة في الاقتصاد الوطني ؛ والمشاركة في تحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة - رؤية مصر 2030





ويأتي احتفال هذا العام في ضوء ما يقوم به المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة من حهود بشأن دعم قضاياهم واهتماماتهم خاصة في ظل فيروس كورونا المستجد ؛ وقام المجلس بإصدار عدد من الإرشادات التوعوية بشأن الفيروس والتعاون مع كافة الوزارات الشريكة للعمل على مجابهة تأثيرات الفيروس على الأشخاص ذوي الإعاقة.