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ديني

الإمام الأكبر يوجه بسرعة التكفل بتوفير أطراف صناعية لطالب فقد ذراعيه في حادث قطار

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 10:46 م
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
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محمد شحتة
وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بيت الزكاة والصدقات المصري، بسرعة التكفل بتوفير أطراف صناعية للطالب علي محمد علي، الذي فقد ذراعيه في حادث قطار، موجها فضيلته باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة على وجه السرعة.

 
وكانت والدة الطالب علي محمد، ناشدت فضيلة الإمام الأكبر، التدخل وإنقاذ مستقبل ابنها التعليمي، حيث إنه يدرس بالشهادة الثانوية الأزهرية، ووجهت رسالة لشيخ الأزهر جاء نصها:"لدي ثلاثة أبناء وكلهم يدرسون بالأزهر، لجأت إليك يا فضيلة الإمام لتقف مع ابني، حتى لا يضيع عليه امتحان الشهادة الثانوية خاصة أنه متميز علميًا، و مهتم بدراسته وحفظه للقرآن الكريم، أرجو أن تساعدوه".

 
واستجاب فضيلة الإمام الأكبر لطلب الأم على الفور، موجها بضرورة توفير أطراف صناعية للطالب على وجه السرعة حتى يستطيع ممارسة حياته بشكل طبيعي، كما وجه فضيلته قطاع المعاهد الأزهرية بمتابعة الموقف الدراسي للطالب، وإطلاع فضيلته عليه أولًا بأول.
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