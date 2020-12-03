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61 ألف جنيه.. التخطيط تكشف حجم زيادة إنفاق الأسرة المصرية.. فيديو

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 10:55 م
صدى البلد
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أسامة علي
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن بحث الدخل والإنفاق، مؤشر مهم فى كل خطط الدولة وبرامج عملها، لافتة إلى أن مؤشر إنفاق الأسرة من أهم مؤشرات التى تعتمد عليها وزارة التخطيط. 

وأوضحت السعيد خلال مداخلة عبر "أكسترا نيوز" أن متوسط الإنفاق الكلي للأسر المصرية زاد خلال 2019/2020 بمعدل 15% عن عام 2017/2018 بمتوسط 61 ألف جنيه سنويا بدلا من 53 ألف جنيه، لافتة أن زيادة متوسط الإنفاق نتيجة زيادة المعاشات، والعلاوات والإعفاءات الضريبية.

وأكدت السعيد، أن معدل الفقر فى مصر كان فى تزايد منذ عام 1999 ثم بدأ فى الانخفاض مرة أخرى، ودلالة ذاك أن جهود الدولة المصرية تسير فى الطريق الصحيح.

وكانت قالت هالة  السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن من المؤشرات المهمة التي تضمنها البحث بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك 2019/2020 اتضح أن زيادة  نسبة الفقراء مع زيادة حجم الأسرة، فالأسر كبيرة العدد تكون أكثر عرضة للفقر.

وأضافت هالة السعيد: لذا تأتي هنا أهمية ضبط معدلات النمو السكاني، ومعالجة الاختلال بين معدل النمو السكاني وحجم الموارد، الذي يلتهم نتائج وثمار النمو المتحقق، بل ويهدد بمزيد من الضغوط والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، التي تؤدي إلى تراجع العائد من جهود التنمية

وتابعت كما تزيد مع ذلك صعوبة مواجهة مشكلات البطالة والتفاوت في المؤشرات التنموية بين الأقاليم والمحافظات المختلفة، لذا تعمل الدولة على إدارة القضية السكنية من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة، وفي هذا الإطار تسعى الدولة لمواجهة هذا التحدي بوضع خطة شاملة لضبط معدلات النمو السكاني سيبدأ تنفيذها اعتبارًا من مطلع العام المقبل 2021 بالتعاون بين كل الوزارات والجهات المعنية.

أكدت هالة السعيد أن التحسن النسبي والمؤشرات الإيجابية التي تضمنها بحث الدخل والإنفاق لهذا العام تشير إلى أن الدولة تسير على الطريق الصحيح، مما يدفع لمواصلة الجهود، فتحقيق التنمية الشاملة في ظل تزايد التحديات يتطلب سنوات من العمل الجاد والمتواصل والجهد الدؤوب يتعاون فيه كل شركاء التنمية من قطاع خاص ومجتمع مدني مع الحكومة، فالدولة المصرية لديها إرادة وخطة عمل واضحة تساندها وتدعمها إرادة سياسية لمواصلة الجهود واستكمال ما بدأته من خطوات لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
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