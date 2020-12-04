منتج غزة مونامور: أشارك في مهرجان القاهرة السينمائي لأول مرة.. فيديو

كشف المنتج فلسطيني الأصل راني مصالحة عن كواليس وأسرار فيلم "غزة مونامور" الذي عرض اليوم ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
وأكد منتج فيلم "غزة مونامور" أن الفيلم قائم على الحب والرومانسية من خلال قصة فلسطينية، وأن كل مشاهد الفيلم كانت صعبة، فضلا عن الإخراج والتصوير، ولكن النتيجة كانت جيدة.
وقال المنتج راني مصالحة أن هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها مصر، ويشارك في مهرجان القاهرة السينمائي، الذي أشاد بكواليسه وفعالياته، وكذلك بحرصه على الإجراءات الاحترازية.
وأكد منتج فيلم "غزة مونامور" أن الفيلم قائم على الحب والرومانسية من خلال قصة فلسطينية، وأن كل مشاهد الفيلم كانت صعبة، فضلا عن الإخراج والتصوير، ولكن النتيجة كانت جيدة.
وقال المنتج راني مصالحة أن هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها مصر، ويشارك في مهرجان القاهرة السينمائي، الذي أشاد بكواليسه وفعالياته، وكذلك بحرصه على الإجراءات الاحترازية.