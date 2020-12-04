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فن

منتج غزة مونامور: أشارك في مهرجان القاهرة السينمائي لأول مرة.. فيديو

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 01:31 ص
منتج فيلم غزة مونامور
منتج فيلم غزة مونامور
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ندى فكرى - ايهاب اشرف
كشف المنتج فلسطيني الأصل راني مصالحة عن كواليس وأسرار فيلم "غزة مونامور" الذي عرض اليوم ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وأكد منتج فيلم "غزة مونامور" أن الفيلم قائم على الحب والرومانسية من خلال قصة فلسطينية، وأن كل مشاهد الفيلم كانت صعبة، فضلا عن الإخراج والتصوير، ولكن النتيجة كانت جيدة.

وقال المنتج راني مصالحة أن هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها مصر، ويشارك في مهرجان القاهرة السينمائي، الذي أشاد بكواليسه وفعالياته، وكذلك بحرصه على الإجراءات الاحترازية.

وعرض في السادسة من مساء اليوم الخميس، أول عروض السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي، وهو فيلم "غزة مونامور" إخراج عرب ناصر، طرزان ناصر، في عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو الفيلم الذي اختارته فلسطين لتمثيلها في منافسات أوسكار أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، وكان عرضه الأول في مسابقة آفاق بمهرجان فينيسيا، قبل أن يحصل على جائزة NETPAC كأفضل فيلم آسيوي في مهرجان تورنتو.

الفيلم الذي ينافس في المسابقة الدولية للدورة 42، عرض بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، تدور أحداث الفيلم حول عيسى بائع السمك الستيني، الذي يقع في حب سهام الأرملة جارته في السوق، لكن قبل أن يصرح لها بحبه يعثر على تمثال لأفروديت في البحر يعطل قصة حبه ويدخله في مواقف غير متوقعة.

واختار المهرجان للافتتاح الفيلم البريطاني الفرنسي «الأب ــ The Father» إخراج فلوريان زيلر، فى عرضه الأول بالعالم العربى وأفريقيا، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته الممثل القدير آنتونى هوبكنز الذى يعد أحد أبرز الممثلين فى العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومن بينها؛ الأوسكار والبافتا، والممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان.

وشهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي تكريم النجمة منى زكي، والسيناريست الكبير وحيد حامد، والسيناريست البريطاني كريستوفر هامبتون. 


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