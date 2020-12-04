اتجوزوا في أسبوع.. إلهام شاهين تكشف كواليس تحضيرات فرح شقيقها.. فيديو

قالت منة جاب الله زوجة أمير شاهين، إنها لم تشعر بالتوتر بأن تكون الفنانة إلهام شاهين شقيقة زوجها، مضيفة: "العائلتان تعرفان بعضهما البعض منذ سنوات".





ومن جانبها قالت الفنانة إلهام شاهين في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي"،: " تمنيت منة عروسة لأخويا أمير في فترة من الفترات وعندما قررا الزواج وضعت شرط الزواج في أسبوع واحد فقط"، مضيفة: "كنت زي المجنونة وكنت بجهز المنزل والفرح في نفس الوقت وكان أمرا صعبا للغاية".





وقال أمير شاهين: جهزت المنزل والفرح في 10 أيام وتم الانتهاء من كل التحضيرات في وقت صغير للغاية، وإلهام وقفت مع العمال بنفسها لتجهيز البيت وريحتني"، مضيفا: "كنت متوتر يوم الفرح بشكل كبير ولكن تم الاهتمام بكل التفاصيل في الفرح لإسعاد زوجتي".





وفي سياق آخر قالت الفنانة إلهام شاهين، إ نها تحب مهنة التمثيل، مضيفة: "لا أحب التواجد لمجرد التواجد ولا أعتمد على شكل أو سن أو موضة وطول عمري أؤمن بأنني ممثلة وأكون سعيدة بتجسيد دور به مشاعر حقيقة".





وأضافت إلهام شاهين: "زمان كنت بقول ممكن ملاقيش حاجة جديدة أقدمها في التمثيل، وكان من الممكن أن أتوقف عن التمثيل بعد فيلم يوم للستات بعد وصولي إلى تمثيل 100 فيلم في مسيرتي" مضيفة:" في البدايات كنت بشتغل وفي سنوات كنت بعمل 8 و 10 أفلام في السنة".





وعلقت الفنان الكبيرة إلهام شاهين، على مسيرتها الفنية ووصولها رقم 100 فيلم، قائلة: "هما خلاص بقوا 101 فيلم بحظر التجول بقي، وأدعولي بقي احصل على جائزة".





وتحدثت شاهين، خلال تصريحات على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن فيلمها الجديد حظر تجوال، قائلة :"الفيلم ده ممكن أن يفتح موضوعات مسكوت عنها، ومش لازم نغفل عنها، والأفضل أن نتحدث عنها بقوة وحسم".





وعلقت الفنان الكبيرة إلهام شاهين، على تكريم السيناريست وحيد حامد والفنانة منى زكي، قائلة: "وحيد حامد عبقري السيناريو في مصر، وأقول له مبروك ونعتز به كإنسان وفنان وشخص وطني جدا، وأقول لمنى زكي مبروك وحبيبه قلبي وانتي بنوتي الجميله وتستاهلي وتستحقي هذا التكريم".





شاركت الفنانة إلهام شاهين صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.





وتألقت الفنانة إلهام شاهين في الصورة ، مرتدية فستانا طويلا وانيقا باللون الأصفر، ويتميز بتفصيلة جذابة وانيقة تكشف عن جمالها، وباكمام شفافة ومطرزة بشكل جذاب ليبرز عن رشاقتها، وحملت حقيبة يد باللون الذهبي لأكمال ظهورها.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت الهام شاهين في الماكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، ووضعت احمر للشفاه الاحمر الجذاب الذى يبرز جمال انوثتها.





وافتتحت الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وسط إجراءات احترازية مشددة، يلتزم المهرجان بتطبيقها وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصا على تقديم دورة ناجحة فنيا، وآمنة صحيا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزاما بقرار مجلس الوزراء.





وأعرب رئيس المهرجان المنتج والسيناريست محمد حفظي، عن سعادته وفخره، بما أنجزه فريق "القاهرة السينمائي" خلال الدورة 42، مؤكدا أنه لم يفقد الأمل يوما بأنها ستقام بصورتها المعتادة على أرض الواقع، رغم الضغوط والتحديات الكبيرة التي فرضها فيروس كورونا، سواء على صناعة السينما في العالم أو على حركة الطيران.





ووعد "حفظي"، جمهور القاهرة بتقديم برنامج متميز تم اختيار كل أفلامه بعناية شديدة، مشيرا إلى أن فريق البرمجة استطاع هذا العام أن يضم 84 فيلما من أحدث وأهم انتاجات 2020، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و10 أفلام مصرية، بالإضافة إلى أكثر من 10 أفلام حصدت أرفع جوائز المهرجانات الكبرى خلال عام 2020، مشيدا في الوقت نفسه بالنجاح الكبير الذي تحققه عاما بعد عام منصة "أيام القاهرة لصناعة السينما"، والدعم الذي تقدمه لصناعة السينما، سواء بالورش والمحاضرات والحلقات النقاشية أو بالدعم المادي عبر ملتقى القاهرة السينمائي، والذي يزيد هذا العام عن 250 ألف دولار.



