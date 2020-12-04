أخبار الفن | فنانون يهاجمون ريهام سعيد بعد واقعة الثعلب.. تطورات الحالة الصحية لـ فيفي عبده

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها كالآتي:





أثارت الإعلامية ريهام سعيد استياء الجمهور بعد تعذيب ثعلب صغير من خلال حلقتها الجديدة من برنامج "صبايا الخير" أمس.





وهاجم عدد من الفنانين الاعلامية ريهام سعيد، ونرصد لكم فى التقرير التالى ابرز هؤلاء الفنانين ..









الفنانة لقاء الخميسى

هاجمت الفنانة لقاء الخميسى الإعلامية ريهام سعيد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام صورة للثعلب الذى ظهر فى حلقة الصيد التى عُرضت على قناة النهار فى برنامج "صبايا الخير" والتى تقدمه الإعلامية ريهام سعيد .





وعلقت لقاء الخميسى قائلة : "الرحمه الرحمه الرحمه يا بشر دا مَش مقبول اطلاقا كفعل ولا انه يتعرض على الشاشه ..الحيوان بيخاف ويتألم ، ليه يبقى دا فعل عادي ليه !! علّشان ايه ؟! الرحمه يا بشر مع الانسان ومع الحيوان وكل كائن حي .. الرحمه علينا".





الاعلامية الاماراتية رغدة السعيد

هاجمت الإعلامية الإماراتية رغدة السعيد، الإعلامية المصرية ريهام سعيد بعد حلقتها الثانية عن الرحلة البرية لاصطياد الثعالب.





وغردت رغدة السعيد، من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "إفلاس ريهام سعيد في الانتشار جعلها تلجأ لإثارة الجدل لعاشر مرة عشان اسمها يرجع يتردد تاني حتى لو عن طريق صيد ثعلب.. بعد ما كان بالنسبة لنا "الثعلب المكار" صعب علينا و بقى "الثعلب المسكين" معاها.. ربنا يهديها لنفسها".





وكانت واقعة الثعلب آخر أزمات ريهام سعيد حيث ظهرت في رحلة خطيرة لصيد الذئاب والثعالب والثعابين الكبرى، خلال حلقة أمس الأربعاء من برنامج "صبايا الخير"، على شاشة قناة "النهار".





أثارت الفنانة فيفي عبده قلق محبيها وجمهورها بعد أن أعلنت تعرضها لأزمة صحية كبيرة في الوقت الحالي دون أن تكشف عن أي تفاصيل.





واحتار كثيرون في تفسير منشور فيفي عبده، وذهب خيال البعض بعيدا للحديث عن مرض خطير أصاب نجمة الاستعراض المعروف، التي لم تكشف عن أي تفاصيل.





وتعاني الفنانة فيفي عبده من آلام في الظهر ليس أكثر، لكنها زادت عليها الفترة الأخيرة، ما جعلها تلازم المنزل مع الحصول على بعض الأدوية والمسكنات.





كانت نشرت فيفي عبده فيديو من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" قالت فيه: "وحشتونى جدا وادعوا لى لأن أنا عيانة وكنت مخبية عليكم إنى عيانة، وكل يوم عشمانة في ربنا إنه يشيل عنى وأطلع لكم واشوفكم".





وأضافت: "ادعو لى إن أبقى كويسة محتاجة دعواتكم وبإذن الله ربنا يقومنى من اللي أنا فيه".





وتابعت: "بحبكم أوي وعايزاكم أسعد ناس في الدنيا، وحبكم هو اللى هيقومنى من اللي انا فيه ويرجعنى تانى أحسن من الأول".





يواصل الفنان محمد رجب تصوير مسلسله الجديد «ضربة معلم» على قدم وساق خلال الفترة الحالية، تمهيدًا لتسليم باقي حلقات المسلسل المتبقية، الذي يُعرض حاليًا عبر عبر قناة CBC الفضائية.





ويستكمل محمد رجب، تصوير مشاهد مسلسل «ضربة معلم» خلال الفترة الحالية، في عدة أماكن متفرقة في القاهرة، على أن ينتهي من تصوير المشاهد الأخيرة للمسلسل في أخر شهر ديسمبر الجاري.





يذكر أن مسلسل «ضربة معلم» للفنان محمد رجب ومي سليم، قد بدأ عرض أولى حلقاته يوم السبت ٢١ نوفمبر، في تمام الساعة 8 مساء علي قناة CBC الفضائية.





جدير بالذكر أن مسلسل "ضربة معلم" من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة محمد رجب، ومى سليم، ومحمد نجاتى، ورياض الخولى، ورانيا فريد شوقى، وهاجر أحمد، ومحمد عز، ومحسن منصور، وسلوى عثمان، وأنعام سالوسة، وياسمين البشبيشى، ودعاء حكم دعاء رجب، ومحمد الصاوى، وعدد آخر من الفنانين وتدرو أحداثه فى إطار شعبى.





"ضربة معلم" التعاون الثانى بين الثلاثى محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح بعد النجاح الذى حققوه في مسلسل "الأخ الكبير"، وشارك فى بطولته عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور.









يعرض مهرجان القاهرة السينمائي، في التاسعة من مساء غد الجمعة، فيلم "حظر تجول" للمخرج أمير رمسيس، في عرضه العالمي الأول، وذلك بحضور صناعه ونجومه، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.





ونفدت جميع تذاكر المسرح الكبير بدار الأوبرا قبل 24 ساعة من عرضه بحضور صناعه.





الفيلم يشارك في المسابقة الدولية، وتدور أحداثه في إحدى ليالي خريف 2013 خلال فترة حظر التجول في مصر، حول (فاتن) التي تخرج من السجن بعد 20 عاما لتجد ابنتها (ليلى) غير قادرة على تجاوز الماضي والعفو عنها، وليس في ذهنها سوى أن والدتها قتلت والدها، في مقابل رفض تام من (فاتن) للإفصاح عن سبب الجريمة، مما يضع الابنة في صراعٍ ما بين عقلها الرافض للأم وقلبها الذي يميل لها تدريجيا.





"حظر تجول" تأليف وإخراج أمير رمسيس، بطولة كل من الفنانين إلهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدي، وعارفة عبد الرسول، ومحمود الليثي، بمشاركة الفنان الفلسطيني كامل الباشا، كما يشهد الفيلم ظهورا خاصا للمخرج خيري بشارة، والفنان أحمد حاتم، من إنتاج؛ صفي الدين محمود، باهو بخش، وسالي والي، ومعتز عبد الوهاب، وشريف فتحي.













وجهت الفنانة دنيا سمير غانم الدعم لزوجها الإعلامي رامي رضوان بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.





ونشرت دنيا سمير غانم صورة قديمة لها مع زوجها وعلقت قائلة: "بحبك اوي ربنا يحفظك ويخليك ليا وربنا يحفظنا جميعا".





وأعلن الإعلامي رامي رضوان إصابته بفيروس كورونا، ما أدى لانتشار أخبار عن إصابة زوجته الفنانة دنيا سمير غانم، وخاصة بعد غيابها مساء أمس عن حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي تتواصل فعالياته حاليا.





وعلم صدى البلد أن الفنانة دنيا سمير غانم بخير، وأنها ليست مصابة بكورونا، وتتخذ الإجراءات الاحترازية كاملة بعد إصابة زوجها الإعلامي رامي رضوان بكورونا.





كان الإعلامي رامي رضوان أعلن إصابته بفيروس كورونا، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .





وقال رامي رضوان عبر صفحته على فيس بوك : " الحمد لله على كل حال الحمد لله حمدا كثيرا تأكدت إصابتي بكورونا وكلها كام يوم ويبقى عندي أجسام مضادة وأمررررررع في الأرض بإذن الله انا باكتب عشان لو اي حد قابلني الكام يوم اللي فاتوا ياخد باله".









دائمًا ما يلفت الانظار الصراع المتواصل للاغاني على المركز الاول في أنغامي وعلى الرغم من صدور اغنية الهضبة عمرو دياب ( الجو جميل ) يوم 29 نوفمبر إلا أنها سرعان ما تصدرت المركز الأول في قائمة توب أنغامي و توب مصر و التوب اليومي و لفتت الانظار و في نفس الوقت أغنية ويجز الجديدة هصلا التي تتسابق فى قائمة توب مصر و سريعا ما صعدت للمركز الثاني بهذه القائمة و المركز الخامس في توب أنغامي.





وبهذا يصبح صراع التوب هذا الأسبوع بين الهضبة و ويجز والذي ستتضح نتيجته يوم الاثنين القادم انتظرونا.





ودائمًا ما كان توب أنغامي من أهم المؤشرات التي نتابع بها الاغنيات الجديدة و المتصدرة في الدول العربية و التي تتغير يوميًا .