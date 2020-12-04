افتتاح 9 مساجد جديدة في كفر الشيخ اليوم

وذلك تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والشيخ عطا بسبوني، مدير عام الدعوة.

في عدد من قرى مراكز المحافظة ، التي تم إنشاؤها بالجهود الذاتية،





وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المساجد بتكلفة إجمالية 24 مليونا و510 آلاف جنيه، وسبق افتتاح 10 مساجد، مؤكدًا أن مصر تهتم ببناء وإعمار المساجد بالعزب والقرى والمدن.





من جانبه قال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إن غرفة العمليات بالمديرية، تتابع الاستعدادات لافتتاح المساجد، مؤكدًا أن أعمال التطهير والتعقيم مستمرة بصفة يومية بـ4 آلاف مسجد تابعة لمديرية الأوقاف بكفر الشيخ ، إضافة للمساجد الجديدة التي سيتم افتتاحها، مشيرا إلى أن الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، يحرص على متابعة المساجد، والاهتمام بإنشاء مساجد جديدة، المقامة تحت الإشراف الهندسي المباشر للمديرية، مشيرًا إلى أن قيادات الدعوة بالمديرية والإدارات سيشهدون افتتاح المساجد كلُ في دائرة إدارته.





وسيتم افتتاح مسجد الفتح بقرية الكفر الجديد، والرحمة بقرية 13 الحفير بمركز الحامول، ومسجد المرحوم محمد الدسوقي، بقرية القليني بمركز الحامول، ومسجد عزبة سلامة بعزبة سلامة بالعجوزين التابعة لمركز دسوق، ومسجد عبدالعال حسن، بقرية دمرو التابعة لمركز سيدي سالم.









وسيتم افتتاح – أيضًا - مسجد عاشور بقرية قبريط التابعة لمركز فوة، ومسجد السلام يوسف قنديل بقرية زهران التابعة لمركز كفر الشيخ، ومسجد عزبة جمعة التابعة لمركز الحامول، ومسجد الرحمة بقرية العونة بدقميرة التابعة لمركز كفر الشيخ .









وفي سياق آخر، تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ،، الأعمال الجارية في المدرسة الدولية الحكومية ، والتي تضم 43 فصلًا، مشددًا على سرعة استكمال الأعمال بالمدرسة.









ووجه محافظ كفر الشيخ، بالانتهاء من التجهيزات، وتجهيز الحدائق والملاعب، وحمام السباحة، ورصفها بالانترلوك، مشددًا على توفير مقاعد للطلاب مريحة، رافضًا المقاعد التي تم توريد عينة منها.