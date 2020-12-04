ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

افتتاح 9 مساجد جديدة في كفر الشيخ اليوم

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 01:59 ص
افتتاح 9 مساجد جديدة
افتتاح 9 مساجد جديدة في كفر الشيخ اليوم
Advertisements
محمود زيدان
تفتتح محافظة كفر الشيخ اليوم الجمعة، 9 مساجد جديدة في عدد من قرى مراكز المحافظة ، التي تم إنشاؤها بالجهود الذاتية، وذلك تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والشيخ عطا بسبوني، مدير عام الدعوة.


وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المساجد بتكلفة إجمالية 24 مليونا و510 آلاف جنيه، وسبق افتتاح 10 مساجد، مؤكدًا أن مصر تهتم ببناء وإعمار المساجد بالعزب والقرى والمدن.

 
من جانبه قال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إن غرفة العمليات بالمديرية، تتابع الاستعدادات لافتتاح المساجد، مؤكدًا أن أعمال التطهير والتعقيم مستمرة بصفة يومية بـ4 آلاف مسجد تابعة لمديرية الأوقاف بكفر الشيخ ، إضافة للمساجد الجديدة التي سيتم افتتاحها، مشيرا إلى أن الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، يحرص على متابعة المساجد، والاهتمام بإنشاء مساجد جديدة، المقامة تحت الإشراف الهندسي المباشر للمديرية، مشيرًا إلى أن قيادات الدعوة بالمديرية والإدارات سيشهدون افتتاح المساجد كلُ في دائرة إدارته.

 
وسيتم افتتاح مسجد الفتح بقرية الكفر الجديد، والرحمة بقرية 13 الحفير بمركز الحامول، ومسجد المرحوم محمد الدسوقي، بقرية القليني بمركز الحامول، ومسجد عزبة سلامة بعزبة سلامة بالعجوزين التابعة لمركز دسوق، ومسجد عبدالعال حسن، بقرية دمرو التابعة لمركز سيدي سالم.


وسيتم افتتاح – أيضًا - مسجد عاشور بقرية قبريط التابعة لمركز فوة، ومسجد السلام يوسف قنديل بقرية زهران التابعة لمركز كفر الشيخ، ومسجد عزبة جمعة التابعة لمركز الحامول، ومسجد الرحمة بقرية العونة بدقميرة التابعة لمركز كفر الشيخ .


وفي سياق آخر، تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ،، الأعمال الجارية في المدرسة الدولية الحكومية ، والتي تضم 43 فصلًا، مشددًا على سرعة استكمال الأعمال بالمدرسة.


ووجه محافظ كفر الشيخ، بالانتهاء من التجهيزات، وتجهيز الحدائق والملاعب، وحمام السباحة، ورصفها بالانترلوك، مشددًا على توفير مقاعد للطلاب مريحة، رافضًا المقاعد التي  تم توريد عينة منها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وكيل أوقاف كفر الشيخ يفتتح 5 مساجد جديدة.. صور

سكرتير عام كفر الشيخ يفتتح مسجدًا جديدًا بتكلفة 7 ملايين جنيه.. صور

وكيل أوقاف كفر الشيخ يفتتح 6 مساجد جديدة بتكلفة 28 مليون جنيه.. صور

الأوقاف تفتتح 19 مسجدا فى 4 محافظات الجمعة المقبل

بالأسماء.. وزارة الأوقاف تفتتح 19 مسجدا الجمعة المقبلة

غدًا.. افتتاح 9 مساجد جديدة في كفر الشيخ بـ تكلفة 24 مليون جنيه

ترشيحاتنا

أول صورة للسائحة الألمانية بعد تعرضها لهجوم سمكة قرش بمرسى علم

أخبار الفن | فنانون يهاجمون ريهام سعيد بعد واقعة الثعلب.. تطورات الحالة الصحية لـ فيفي عبده

أمي اتصدمت| صاحبة فوتوسيشن سقارة تكشف رد فعل أهلها بعد أزمة الصور

نهضة بركان يوضح سبب تمسكه بإقامة السوبر الإفريقي في قطر

رقصت على السجادة الحمراء.. ريا أبي راشد: حسن الرداد جاب لي فستاني من بيروت.. فيديو

الصفقة الثالثة .. الاتحاد السكندرى يضم لاعبا جديدا من الأهلي رسميا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحمي من الإنفلونزا وكورونا.. دراسة تكشف عن معقم اليدين الفعال

هل تعاني من تساقط الشعر في الشتاء؟.. إليك 4 نصائح ذهبية

بسعر 175 ألف جنيه.. تعرف على مواصفات بروتون ساجا 2020|صور