مهرجان للمشي والدراجات الأربعاء المقبل بالوادي الجديد

تنظم مديرية الشباب والرياضة بمحافظ الوادي الجديد، مهرجان "المشى والدراجات" يوم الأربعاء المقبل، الساعة السابعة صباحًا.

ويأتي ذلك ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة في إطار التعاون المشترك بين الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة وإدارة التنمية الرياضية بالمديرية.

من جانبه قال بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد،إن الهدف من المهرجان هو صقل طاقات الشباب ودعمهم لتحسين أدائهم.





وأكد أهمية الرياضة في حياة الفرد وتكوين الشخصية الإيجابية مطالبًا بتكثيف الأنشطة الرياضية بمراكز الشباب والأندية الرياضية لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وتنمية مواهبهم الرياضية وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في المسابقات المحلية والدولية.





وأشار شوقي، إلى أن المهرجان يأتي في إطار أنشطة وفعاليات المديرية والتي تستمر طوال العام وبمختلف المراكز والأندية وبمشاركة جميع الفئات الشبابية، موضحا أن المهرجان سيبدأ من أمام هيئة الرقابة الإدارية بمدينة الخارجة، وحتى مركز شباب الزهور، مضيفًا أن المشاركة لجميع الفئات العمرية، وسيتم توزيع جوائز مادية وعينية للمشاركين.