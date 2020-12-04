وزير العدل يفتتح مقر توثيق الضواحي بكفر الشيخ.. غدا





ويتفقد الوزير والمحافظ كفر الشيخ، خلال الزيارة المرتقبة لمحافظة كفر الشيخ، والوفد المرافق ل وزير العدل ، محكمة كفر الشيخ الابتدائية، بحضور المستشار أسامة شعت، رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية.





و ستنتهي معاناة أهالي كفر الشيخ التي استمرت عشرات السنوات، بدءا من غدا السبت، بافتتاح المستشار عمر مروان، وزير العدل، لموقع الأول فرع توثيق الضواحي بحي سخا بجوار مركز المعلومات التابعة لوزارة الداخلية ، بحسب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،.





وتابع، المحافظ إنه جارٍ حاليًا التجهيز لمقر الفرع الثاني بعمارة الشرق للتأمين، موجهًا الشكر المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات.





وأضاف محافظ كفر الشيخ، ما يميز الموقعين الجديدين أن أداء الخدمة الكترونيا، ويتعامل المواطن مع موظف واحد من خلال خدمة الشباك الواحد، ولن تستغرق المعاملة أكثر من 3 دقائق، ويضم المركز صالة للمواطنين، وصالتين لتعامل المواطن مع موظف الشباك، وحجرات الموظفين على مساحة 500 متر، وبمجرد دخول المواطن يتم تسجيل رقمه الرقم القومي على جهاز الحاسب الآلي، ويحصل على رقم ليتوجه للشباك المحدد له من خلال النداء الآلي لينهي معاملته خلال ال3 دقائق.





ومن جانبه، أكد عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، كابن من أبناء المحافظة، أعرف معاناة المئات من الأهالي لضيق موقع الشهر العقاري الحالي في عمارات الأوقاف،وكثرة المترددين عليه، الراغبين في تلقي كافة الخدمات الخاصة بالتوثيق والتوكيلات، لينهي اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتعاون مع وزير العدل، ووزير الاتصالات، تلك المعاناة اليومية للجمهور.





وكان تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد تفقد الخميس الماضي، مقر الشهر العقاري الجديد بحي سخا بمدينة كفر الشيخ، الذي سيتم افتتاحه السبت المقبل، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل.





جاء ذلك بحضور عمرو البشيشي ، نائب محافظ كفر الشيخ ، والمستشار سامح رمضان ، عضو المكتب الفني لمساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق والدكتور إبراهيم الرويني، المفتش بمكتب مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، واللواء شعبان مبروك ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ.