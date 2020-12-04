تجديد حبس فتاة روجت فيديوهاتها المنافية للآداب عبر تطبيق إلكتروني

قرر قاضى المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس فتاة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامها بإنشاء العديد من الحسابات على أحد التطبيقات الإلكترونية على شبكة الإنترنت، وقيامهما من خلال تلك الصفحات بعمل بث مباشر لمقاطع فيديو منافية للآداب مع متابعيها مقابل حصولها على مبالغ مالية.





وكانت قد قررت جهات التحقيق، حبس فتاة 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بإنشاء العديد من الحسابات على أحد التطبيقات الإلكترونية على شبكة الإنترنت، وقيامهما من خلال تلك الصفحات بعمل بث مباشر لمقاطع فيديو منافية للآداب مع متابعيها مقابل حصولها على مبالغ مالية.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط الفتاة واعداد تقرير مفصل عنها للوقوف على ملابساتها الحقيقية.





وكان رجال الأمن تمكنوا من ضبط فتاة قامت بإنشاء العديد من الحسابات على أحد التطبيقات الإلكترونية على شبكة الإنترنت، وقيامهما من خلال تلك الصفحات بعمل بث مباشر لمقاطع فيديو منافية للآداب مع متابعيها مقابل حصولها على مبالغ مالية.





وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، قيام إحدى الفتيات بإنشاء العديد من الحسابات على أحد التطبيقات الإلكترونية على شبكة الإنترنت وقيامهما من خلال تلك الصفحات بعمل بث مباشر لمقاطع فيديو منافية للآداب مع متابعيها مقابل حصولها على مبالغ مالية.





وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وتبين أنها بدون عمل ومقيمة بالشروق لها معلومات جنائية.



