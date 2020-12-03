ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أكثر من ضحايا هجمات 11 سبتمبر.. أمريكا تسجل حصيلة غير مسبوقة لوفيات كورونا

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 11:45 م
أمريكا تسجل حصيلة
أمريكا تسجل حصيلة غير مسبوقة لوفيات كورونا
Advertisements
شيماء مصطفى
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، أعلى حصيلة يومية لوفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقُا لوسائل إعلام أمريكية، أبلغت السلطات الصحية في الولايات المتحدة، عن 3157 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.

وحسب إحصاء جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، فيعد الرقم المسجل أعلى من عدد القتلى في هجمات 11 سبتمبر.

وجاء هذا العدد الصادم، في الوقت الذي ألقى فيه الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بثقله وراء جهود الإغاثة من فيروس كورونا، حيث توافق كل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري على مبلغ 908 مليار دولار كإعانات متعددة.

ووصل عدد مرضى الفيروس المتواجدين في مستشفيات الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، حيث تجاوزت 100 ألف حالة للمرة الأولى، وهو العدد الأكبر الذي تم إحصاؤه خلال الوباء.

فيما سجلت الولايات المتحدة، أكثر من 200 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ 24 ساعة الماضية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

السعودية تسجل 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فاوتشي: أمريكا تسير في الاتجاه الخاطئ لمواجهة كورونا

أمريكا تسجل 99 ألفا و321 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جونز هوبكنز: تكساس أول ولاية أمريكية تتخطى مليون إصابة بـ كورونا

جونز هوبكنز: تسجيل أكثر من 133 ألف إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة

أمريكا تسجل 200 ألف إصابة جديدة وأكثر من ألفي حالة وفاة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

غضب شديد على فيسبوك بعد تداول فيديو لشاب يفضخ فتاة تحت بيتها

محامي فتاة سقارة: الصور مفيهاش أي إثارة.. فيديو

هكشف المؤامرة بكرة .. مرتضى منصور يثير الجدل مجددًا

روسيا تحرك أسطولها بالكامل في البحر الأسود.. وأمريكا ترد بهذه الطريقة

بـ كورونا .. وفاة نجل شقيق رئيس لجنة الحكماء بالزمالك

حصار كورونا.. ضربة موجعة في الأهلي قبل خوض نهائي كأس مصر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عملية تكميم المعدة.. احذر من 6 أعراض أبرزها التسريب

خلال جلسة تصوير عائلية.. فيديو نادر للأميرة ديانا وابنها ويليام في طفولته.. شاهد

طريقة عمل المرقوق .. خطوة بخطوة