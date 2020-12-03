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رياضة

كاسونجو : كنا أفضل من الأهلي في نهائي أفريقيا .. وتغيير مركزي سبب أدائي

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 11:56 م
نهائي افريقيا
نهائي افريقيا
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عبدالله هشام
أرجع كاسونجو، مهاجم الزمالك السابق، أسباب عدم ظهوره بشكل ‏مناسب في نهائي القرن أمام الأهلي، لعدم مشاركته في مركزه الأساسي.‏


وأوضح في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع طارق يحيي على شاشة ‏قناة الزمالك:"أنا مهاجم ألعب في مركز رقم 9، وفوجئت بالدفع بي ‏كجناح أيسر وهذا ليس مركزي ولا أجيد فيه".‏


وواصل:"جلست على دكة البدلاء كثيرًا وهذا أثر على مستواي كثيرًا، ‏ولم ألمس الكرة في مباراة الأهلي سوى 3 مرات فقط".‏


وأردف :"تعرضت لانتقادات كبيرة بسبب مستواي في مباراة الأهلي، ولكن ‏ماذا كانت تنتظر مني الجماهير وأنا أشارك في مركز جديد عليّ وأنا ‏بعيد عن المشاركة في المباريات". ‏


وأكمل : الفارس الأبيض كان أفضل من الأهلي على مدار مباراة ‏نهائي القرن على لقب دوري أبطال أفريقيا ، كنا الأفضل والأخطر والأكثر استحواذًا ولكنه ‏قانون كرة القدم وعلينا أن نحترمه، فليس الأفضل دائمًا يفوز".‏
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