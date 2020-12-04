تعرف على مواصفات مليون كمامة جديدة مطروحة على بطاقات التموين

وجه الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بزيادة الكميات المتعاقد عليها من جانب وزارة التموين مع مصانع وزارة الإنتاج الحربي بمليون كمامة إضافية، للتوزيع من خلال شركتي الجملة على المنافذ التموينية، حيث قد تم توزيع 30 مليون كمامة على البطاقات التموينية خلال الفترة السابقة.





ويستعرض صدى البلد مواصفات الكمامات القماشية الواقية المطروحة على بطاقة التموين كالتالي:





1- الكمامات المطروحة تسمح بسهولة التنفس





2- طاردة للسوائل والرذاذ





3- معالجة من الخارج لقتل البكتريا والميكروبات





4- لا تسبب حساسية للبشرة





5- قابلة لإعادة الاستخدام حتى ٥٠ غسلة





وأوضحت وزارة التموين في بيان صحفي أن المواصفات تضمت ضرورة تدوين مجموعة من الإرشادات العامة لكيفية الإستخدام ومنها أن يبدأ استخدامها للمرة الأولى بعد غسلها، ويتم غسلها بطريقة منفردة تحت درجة حرارة ٦٠ درجة مئوية، ثم تعريضها لأشعة الشمس حتى تجف ويمنع لمس الطبقة الخارجية لها.









وأكد المصيلحي، أن توفير الكمامات الواقية أصبح ضرورة ملحة، مع أهمية الاستفادة من البطاقة التموينية في توزيع السلع الأساسية والاستراتيجية علي أكبر عدد من المواطنين إذ يتواجد بقاعدة بيانات البطاقات التموينية ما يقرب من ٦٤ مليون مستفيد، فضلًا عن امتلاك الوزارة لأكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية لضمان سرعة التوزيع والنفاذ لكافة انحاء الجمهورية.





وناشد في الوقت نفسه كافة المشتركين في توزيع الكمامات الإلتزام بالتوجيهات والإجراءات المنظمة لعملية التوزيع مع تشديد الرقابة من كافة الجهات المختلفة على عملية التوزيع لضمان التأكد من انتظام عملية الصرف اولًا بأول، وكذلك التأكد من أن الأصناف المُسلمة للمخازن والمُنصرفة للمواطنين هي نفس الأصناف وبالمواصفات التي تم التعاقد عليها وفي حال المخالفة سيتم تحرير محاضر بذلك وتوقيع غرامات مالية كبيرة على المخالفين.





يأتي ذلك انطلاقًا من توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للحكومة بإتاحة حصص أكبر من الكمامات على البطاقة التموينية اثناء كلمته للشعب بشأن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات فيرس كورونا المستجد واستكمالًا لجهود وزارة التموين والتجارة الداخلية في مجال توزيع الكمامات على البطاقات التموينية.





وتتمنى وزارة التموين والتجارة الداخلية السلامة والصحة لجموع الشعب المصري العظيم.