أخبار التوك شو: تواضروس: أنا تلميذ بمدرسة البابا شنودة.. مصطفى بكري لـ إسرائيل: لنا ثأر واوعوا تفتكروا انكم استوليتوا على العالم العربي.. محامي فتاة سقارة: الصور مفيهاش أي إثارة

قال الإعلامي مصطفى بكري إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن رجل دبلوماسي ولديه القدرة على تبني العديد من الملفات والسعي لخروج من محاولات الحصار التي تفرض عليه بشكل مستمر ويسعى دائما نحو تطبيق قرارات الامم المتحدة.



