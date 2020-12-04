أخبار التوك شو: تواضروس: أنا تلميذ بمدرسة البابا شنودة.. مصطفى بكري لـ إسرائيل: لنا ثأر واوعوا تفتكروا انكم استوليتوا على العالم العربي.. محامي فتاة سقارة: الصور مفيهاش أي إثارة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو.. ونستعرض أبرزها فيما يلي:
قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أنه واجه اتهامات عديدة عندما زار رئيس اساقفة الكنيسة السويدية سيدة، معلقا فما الضرر أن اتبادل الزيارات معها وهناك اتهامات بأنني قمت بالصلاة خلفها وانها ترعى حقوق المثليين وطلعوا عليها حكايات كثيرة.
وأضاف تواضروس خلال لقاء له لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد: "قمت بتوضيح الأمور مرات ومرات في سعي دائم لتوضيح الحقيقة"، مشيرا إلى أن زيارته لأي كنيسة حول العالم هو حضور مصري نفتخر به.
قال الإعلامي مصطفى بكري إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن رجل دبلوماسي ولديه القدرة على تبني العديد من الملفات والسعي لخروج من محاولات الحصار التي تفرض عليه بشكل مستمر ويسعى دائما نحو تطبيق قرارات الامم المتحدة.
وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار أن الرئيس السيسي أكد لأبو مازن أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطبة ثابت، مؤكدا أن مصر دائما ما تدعم القضية الفلسطينية وتظل لها الأولوية للسياسة المصرية.
قال أيمن محفوظ، محامي فتاة سقارة، إنه عندما علم بحبس سلمى الشيمي، بسبب نشر صور لها أمام هرم سقارة، تدارك أن أقصى عقوبة لها ستكون دفع غرامة، بتهمة التصوير بدون تصريح، مضيفا أن العدالة عمياء.
ورد أيمن محفوظ في مداخلة هاتفية مع برنامج " كارت أحمر " المُذاع على فضائية " الحدث اليوم"، على من يقولون أن هذه الفتاة ارتكبت فعلا فاضحا، قائلا: احنا كده نحبس كل سائحة لابسة لبس فاضح.
أول ظهور لـ أبلة فاهيتا بعد إصابتها بـ كورونا .. فيديو
كشف الإعلامي رامي رضوان تفاصيل إصابته بـ فيروس كورونا، وإجراءات العزل المنزلي التي يتبعها، موضحا أنه أجرى اختبار كورونا عندما شعر بالأعراض وتأكد من إصابته عندما ثبتت إيجابية المسحة.
ومازح «رضوان» خلال مداخلة هاتفية مقدمة برنامج «مساء DMC» المذاع على قناة «DMC»: «صعبان عليا كورونا وانا هخلص عليه رغم أنه فيروس دمه تقيل ولكن انا مؤمن بالله عز وجل».
بدأت الدمية الشهيرة «أبلة فاهيتا» حلقة اليوم من برنامج «لايڤ من الدوبلكس» بالحديث عن أزمة كورونا، وقالت ان هناك موجة ثالثة من الفيروس.
وعرضت أبلة فاهيتا مقاطع فيديو لـ الإعلاميين أثناء حديثهم عن فيروس كورونا وتوجيه بعض النصائح للمواطنين.
قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من الاستقرار فى الأحوال الجوية، موضحًا أن نوة قاسم، تكون من 2 لـ 6 سبتمبر.
وأضاف محمود شاهين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دى إم سى" المذاع على قناة دي إم سى، تقديم الإعلامية سارة حازم، أن مواعيد النوة تم تحديدها من قبل الصيادين القداماء.
أطلقت الفنانة إلهام شاهين، زغرودة على الهواء للفنانة امينة خليل، قائلة:" بنتي هتتجوز وبقولها مبروك، وقامت بدور رائع في فيلم حظر تجول".
وقالت إلهام شاهين في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، إن أزمة فيروس كورونا مستمرة ولا يمكن أن تتوقف الحياة ولا يمكن تخيل الحياة بدون سينما وثقافة ومسلسلات".
قال الفنان صلاح عبد الله، إن السينما أفضل للممثل لأنها أسهل وتوفر عائدا ماديا أفضل، ولكن المسرح هو الأساس وهو الذي يبني شخصية الممثل.
وأضاف صلاح عبد الله في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار": "هاني رمزي فنان كبير وابن ناس ومحترم وجدع وعشرة عمر".
قال الفنان هاني رمزي، إن المسرح له متعة خاصة، مضيفا: "المسرح حياتنا، وتربيت في المسرح ولكن السينما تاريخ ومهما عملنا مسلسلات يبقى الفيلم تاريخ ويعتبر ذاكرة السينما".
وتحدث هاني رمزي عن بدايات مشواره الفني في حواره مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، قائلا: "كنت سعيد بالأدوار الصغيرة في بداية مشواري الفني".
عرضت قناة روسيا اليوم مقطع فيديو نشره ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بمناسبة العيد الوطني للإمارات.
وكشفت القناة أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد نشر الفيديو لـ " يستذكر فيه الجهود المباركة للأباء المؤسسين، وذلك فى ذكري احتفال الإمارات بعيدها الوطني الـ49.