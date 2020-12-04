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حوادث

ماذا قال الطبيب ضحية مذبحة السيفا قبل وفاته .. فيديو

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 06:01 ص
ماذا قال الطبيب
ماذا قال الطبيب ضحية مذبحة السيفا قبل وفاته
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إبراهيم الهواري
 شهدت قرية السيفا التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية  " مذبحة " بشعة حيث قام شخص بقتل طبيب وموظف بعد طعنهما عدة طعنات وكر وفر لمئات الامتار.

الدكتور ضياء سلامة شاب فى مقتبل العمر كان يحلم كأي شاب أن يتخرج من الجامعة ويحقق حلم أسرته التى كافحت من أجله لإتمام دراسته بكلية الطب جامعة الأزهر .. الطبيب الشاب لم يدرى ان الحقد والغل والكراهية سوف تكون سبب وفاته و كتابة الفصل الأخير من حياته على يد أحد أصدقاء الدراسة والطفولة.

عبد العظيم محمد وشهرته سلامة محمد والد الطبيب ضياء قال إن نجله الطبيب حصل على امتياز بالسنوات الـ 6 بكلية طب الأزهر وكان قد انتهى من امتحانات السنة الأخيرة له قائلا : "ابنى قالى إنه إن شاء الله ضامن امتياز السنة دى زى السنوات السابقة وهبقى معيد بالكلية وهشيل عنكوا التعب والحمل الثقيل".

وأضاف أن نجله كان محبوبا من الجميع وهو كان يحب الخير للجميع ولم يتأخر يوما عن تقديم المساعدة لأهل القرية أو أصدقائه  مشيرا الى أنه يوم الواقعة قال نجله له يا بابا أنا تقلت عليك فى المصروفات وإن شاء الله هانت خلاص كلها شهر وأيام بسيطة وتخرج وأتعين معيد، فرديت عليه وقلت له إزاى تقول كده وكل اللى أنت عاوزه اجيبه لك، قالى خلاص إن شاء الله هسافر بكرة للقاهرة، وبعد كده أعطيته فلوس نزل يسمع الماتش مع أصدقائه بالقرية".

وأضاف والد الطبيب أنه بعد نزول نجله شاهد الجانى أحمد جمال يجلس أمام منزلهم وهذه أول مرة يجلس أمام المنزل ومعه اثنين من الشباب لا يعرفهم متابعا قائلا :"أنا بعد ما شوفتهم قفلت الشباك لأن الجو كان برد ومفيش 3 دقائق سمعت صراخ وصويت بالشارع نزلت جرى وسألت طفل كان واقف على ناصية الشارع قالى فيه واحد اسمه ضياء واحد ضربه بالسكينة وجريت على المكان لقيت ابني غارق فى دمه وكان لسه فيه النفس، اتحركنا على طول على مستشفى بنها الجامعى، وأول ما دخلت قلت للأطباء دا زميلكم وأخوكم، لكن أمر الله نفذ، وساعتها اخدت ابنى فى حضنى وقلت له أنا مقصرتش معاك يا ضياء وربنا يصبرنى أنا ووالدتك واخواتك يا بني على فراقك".


وكان قاضي المعارضات بمحكمة طوخ قد قرر حبس أحمد جمال المتهم بطعن 6 أشخاص بقرية السيفا بطوخ مما أسفر عن مصرع ضياء سلامة طبيب ومحمد عبد العليم بركات موظف بالمعاش وإصابة 4 آخرين 15 يوما على ذمة التحقيق.

وتلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز طوخ العميد تامر موسى يفيد بتعدي أحد الأشخاص على 6 أشخاص فى الشارع بقرية السيفا دائرة مركز طوخ.

وتبين قيام "أحمد ج" 24 عاما بالتعدى على كل من محمد عبد العليم أحمد 60 عاما متوفى وضياء السيد عبد العظيم طالب بكلية طب متوفي وإصابة كل من منصور على القزاز وأشرف إبراهيم واثنين اخرين باصابات بالجسد وتم نقلهما الى المستشفى لتلقى العلاج.
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