"هل تخبرني بشيء ما أم تحكي عنه".. ورشة كتابة إبداعية يقدمها أسامة جاد

ينظم الكاتب أسامة جاد ورشة متقدمة في الكتابة الإبداعية، تستغرق شهرين، بعنوان: "هل تخبرني بشيء ما أم تحكي لي عنه"، وذلك بمقر دار "هن" للنشر والتوزيع.





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ومن المقرر أن تتناول الورشة التي تستغرق مدة شهرين، بواقع ساعتين أسبوعيا، مقدمة عامة حول مفهوم الأدب و الكتابة الإبداعية وأهم المدارس الأدبية، كما تشتمل على تدريبات عملية متنوعة حول مداخل الكتابة وأساليبها.





وتعرض الورشة إلى فنون الشعر والقصة والرواية، مع تحديد ملامح كل فن وأهم تحولاته الفنية، كما تناقش أيضا أسئلة الشفاهية والكتابة، وأداءات الذوات الساردة والشاعرة عبر النصوص.

كذلك تقدم الورشة أيضا تعريفا موجزا بأهم كتاب القصة القصيرة العربية والعالمية ونماذج من أبرز أعمالهم.





وتعد الورشة هي الرابعة في الكتابة للكاتب أسامة جاد، مع ورشة خامسة تخص قواعد اللغة وأساليب الاشتقاق فيها، تضمنت مفاهيم أساسية في السرد والكتابة، وهي الورش التي حققت نجاحا ملحوظا، وساهمت في إنتاج عدد من النصوص التي حظيت بقبول نقدي كبير ونشرت في عدد من الصحف القومية والخاصة.





وأسامة جاد شاعر وسارد ومترجم، صدر له ديوان "الجميلة سوف تأتي" والمجموعة القصصية "صباح مناسب للقتل" وترجم رائعة الكاتبة البريطانية زادي سميث "أسنان بيضاء"، وقام بمراجعة ترجمة ديوان "زهور الأزاليا" للشاعر الكوري كيم سو وول، وتحريرها، وهي الترجمة التي قامت بها الكورية د. لي دونج أون.





كما أشرف على تحرير نسخة جديدة من الأعمال المسرحية الكاملة للشاعر الكبير صلاح عبد الصبور، والنسخة الأولى من الأعمال الشعرية الكاملة للشاعر الكبير سيد حجاب، فضلا عن توليه إدارة تحرير سلسلة الجوائز في الهيئة المصرية العامة للكتاب، وإدارة تحرير مجلة فصول النقدية المحكمة.





فازت مجموعته "أحلام بيضاء رطبة" بجائزة كتاب الجمهورية، ويقوم بإعداد البرنامج الإذاعي "بين لغتين" على إذاعة البرنامج الثقافي.





وسبق له إعداد برنامج "نادي السينما" لتليفزيون سلطنة عمان، من تقديم النجمة فخرية خميس وإخراج د. خالد عبد الرحيم الزدجالي، كما كتب سيناريو مسلسل "رحلة المندوس" للمخرج الراحل سامي محمد علي ومن إنتاج تليفزيون سلطنة عمان، وله تحت الطبع ديوان "جمعية لمصروفات الحج"، ديوان شعري، و"بوتاسيوم"، مجموعة قصصية.



