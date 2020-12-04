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تعليم

13 ديسمبر.. جامعة حلوان تنظم دورة حول دور الأستاذ الجامعي في دعم الطالب المريض نفسيا

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 11:01 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان مجموعة من البرامج التدريبية لشهر ديسمبر 2020، برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز. 

تهدف البرامج إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه. 

وذلك فى إطار السعى إلى تحديث وتطوير البرامج التدريبية بالمركز وإضافة مجموعة من البرامج الجديدة إلى مصفوفة البرامج التدريبية بما يتناسب مع التطور الحاصل فى عصر التحول الرقمى والذكاء الاصطناعي لتحقق الهدف الأساسى له وهو تنمية قدرات ومهارات السادة أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة. 

كما يأتي تنظيمها بهدف تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة بالتعاون مع الكيانات الاستراتيجية كل وفق تخصصه. شملت هذه البرامج التدريبية 11 دورة  تدريبية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة كل دورة تقام على مدار يومين .


 وتقام اغلب هذه الدورات بنظام الفيديو كونفرانس ، و بعضها داخل مركز دار الضيافة بحرم الجامعة بعين حلوان وفقا للاجرائات الاحترازية لمنع انتشار وباء فيروس كورونا . 


حيث انه يتم التنبيه على المتقدمين للدورات بضرورة ارتداء الكمامات و حمل المطهرات و المعقمات و لحفاظ على صحتهم و تجنب الاصابة بالموجة الثانية من كورونا . 


و من هذه الدورات دورة حول دور الأستاذ الجامعي في دعم الطالب المريض نفسيا، يومي الأحد والاثنين ١٣ - ١٤ ديسمبر 


جدير بالذكر انه قد  نظم قسم اللغة الاسبانية بكلية الآداب جامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسنى القائم بعمل عميد كلية الآداب،  ندوة بعنوان (كوفيد 19 والتعليم عن بعد)، بمشاركة وحضور المستشار الثقافي الاسباني، كانديدو كريس استرادا، ومشاركة أعضاء القسم والهيئة المعاونة وحضور كبير من طلاب القسم، وتحت إشراف ا.د/ سلوي محمود رئيس قسم اللغة الاسبانية. 



وتناولت محاور الندوة الحديث عن مخاطر الإصابة بكورونا وأعراض المرض ووسائل الوقاية وكيف يمكننا تجنب المرض من خلال الإبقاء على مسافة آمنة مع المحيطين، وغسل اليدين كثيرًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، أو استخدم مطهرًا يدويًا يحتوي على الكحول ووضع الكمامة وتغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس، والتخلص من المنديل بعد استخدامه، وتجنَّب لمس العينين والأنف والفم، وتنظيف وتطهير الأسطح.
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