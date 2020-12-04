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رياضة

كاسونجو: غياب أوباما أثر علينا في نهائي القرن .. وسأظل مشجعا للزمالك

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 12:24 ص
كاسونجو
كاسونجو
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عبدالله هشام
قال الكونغولي كاسونجو، مهاجم الزمالك السابق، إن غياب يوسف ‏أوباما، صانع ألعاب الفريق أثر سلبًا على أداء الفريق الأبيض في نهائي ‏القرن أمام الأهلي.‏


وأضاف كاسونجو في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق ‏يحيي على شاشة قناة الزمالك:" عانينا من غياب صانع اللعب في مركز ‏‏10، وتسبب غيابه في مشاركتي كجناح أيسر". ‏


وأكمل  مهاجم الزمالك السابق : رحيلي عن الزمالك مؤلم حاله ‏حال أي انفصال، مشيرًا إلى أنها سنة الحياة.‏


وأضاف في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع طارق يحيي على شاشة ‏قناة الزمالك:"نعم رحلت عن الزمالك ولكني سأظل مشجعًا للفريق ‏الأبيض".‏
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