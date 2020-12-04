كاسونجو: غياب أوباما أثر علينا في نهائي القرن .. وسأظل مشجعا للزمالك

قال الكونغولي كاسونجو، مهاجم الزمالك السابق، إن غياب يوسف أوباما، صانع ألعاب الفريق أثر سلبًا على أداء الفريق الأبيض في نهائي القرن أمام الأهلي.
وأضاف كاسونجو في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" عانينا من غياب صانع اللعب في مركز 10، وتسبب غيابه في مشاركتي كجناح أيسر".
وأكمل مهاجم الزمالك السابق : رحيلي عن الزمالك مؤلم حاله حال أي انفصال، مشيرًا إلى أنها سنة الحياة.
وأضاف في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:"نعم رحلت عن الزمالك ولكني سأظل مشجعًا للفريق الأبيض".