كاسونجو: غياب أوباما أثر علينا في نهائي القرن .. وسأظل مشجعا للزمالك

قال الكونغولي كاسونجو، مهاجم الزمالك السابق، إن غياب يوسف ‏أوباما، صانع ألعاب الفريق أثر سلبًا على أداء الفريق الأبيض في نهائي ‏القرن أمام الأهلي.‏









وأضاف كاسونجو في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق ‏يحيي على شاشة قناة الزمالك:" عانينا من غياب صانع اللعب في مركز ‏‏10، وتسبب غيابه في مشاركتي كجناح أيسر". ‏









وأكمل مهاجم الزمالك السابق : رحيلي عن الزمالك مؤلم حاله ‏حال أي انفصال، مشيرًا إلى أنها سنة الحياة.‏









وأضاف في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع طارق يحيي على شاشة ‏قناة الزمالك:"نعم رحلت عن الزمالك ولكني سأظل مشجعًا للفريق ‏الأبيض".‏