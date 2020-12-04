أخصائي تغذية علاجية: 33 نوعا من الأمراض مرتبطة بالسمنة

قال الدكتور وليد علي عبد الفتاح، أخصائي التغذية العلاجية، إن السمنة عبارة عن أورام ضارة تؤثر على ضيق النفس، والمفاصل، والفقرات، خلاف أنها قد تؤدي إلى الإصابة بتكيس المبايض، مما يؤدي إلى تأخر الإنجاب.





وتابع "عبد الفتاح"، خلال حواره مع الإعلاميتين ليلى عز العرب وياسمين فهمي، ببرنامج "إحنا الستات"، المذاع على فضائية "ten"، أن علاج السمنة لا يكون إلا من خلال وضع خطة علاجية مناسبة لكل مريض، معقبًا: "مفيش حاجة اسمها نظام غذائي يصلح لكل الناس".

ولفت إلى أن هناك 33 نوعًا من الأمراض مرتبطة بالسمنة، مشددًا على ضرورة الالتزام بكورسات العلاج الخاصة بالطبيب المختص، وشرب 3 لتر مياه يوميًا، وعدم السهر، للحصول على الوزن المناسب، معقبًا: "آخرنا في السهر الساعة 1 الصبح".





وأشار إلى أنه إذا كان الإنسان تعود على تناول الطعام بغرض الامتلاء أو حب الأكل، فبالتالى تحدث المشكلة في فصل الشتاء بالرغم من زيادة سرعة الحرق لديه، مضيفا أن البعض لا يستطيع اغتنام هذه الفرصة لإنقاص وزن الجسم خلال فصل الشتاء أكثر من فصل الصيف.





ونوه إلى أنه عند تناول الشخص كميات كبيرة من السعرات، مع عدم ممارسة أي نوع من الأنشطة الرياضية، يأخذ الجسم السعرات الحرارية المطلوبة لتدفئته واستمرار الدورة الدموية، أما باقي السعرات تستقر في المخزون، ويكون هذا الخطأ الذى يقع فيه كثيرين خلال فصل الشتاء.





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 133 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 103082 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 432 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.





وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 117156 حالات من ضمنهم 103082 حالة تم شفاؤها، و 6713 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف