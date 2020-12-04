التنمية المحلية: 3 دورات تدريبية لتنمية مهارات العاملين بالمحليات في التحول الرقمي

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة الاسبوع القادم 3دورات تدريبية في اساسيات التحول الرقمي وتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات الشئون الإدارية والحملة الميكانيكية وتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات المجالس والمؤتمرات إضافة إلى استمرار دورة اللغة الإنجليزية يستفيد من هذه الدورات 119 متدربًا .





يأتي ذلك فى ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوى بأهمية تطوير العنصر البشري داخل المحليات من أجل تطوير الأداء.







وأكد اللواء محمود شعراوى أن تدريب العاملين والاستثمار في العنصر البشري من أهم وسائل تطوير الإدارة المحلية مما يعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز ثقة المواطن بالدولة مشيرًا الى أن خطة عمل الوزارة الحالية تستهدف خلق كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل في المجالات المرتبطة بالمحليات بأساليب جديدة ومبتكرة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة باعتبارهم قادة المستقبل وأساس تقدم الدولة خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بالشباب لتمكينهم من تولي المناصب القيادية للنهوض بالبلاد





ووجه اللواء محمد شعراوى مركز التنمية المحلية بسقارة بضرورة أن تتضمن الدورات التدريبية ورش عمل يطبق بها الأساليب الحديثة في إدارة الاجتماعات من خلال جلسات المحاكاة وإدارة الأزمات وجلسات تبادل الأفكار حول سبل تطوير وجهات عمل المتدربين ونشر المعرفة مع زملائهم في العمل، وزيادة مساحة التواصل بين المتدربين بعضهم البعض ومع فريق إدارة مركز سقارة والتركيز على العائد من التدريب وتأصيل مبادئ التعلم الذاتي وإدارة المعرفة.





وقد أعلن زير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي يعلن الخطة التدريبية لمركز تدريب التنميه المحليه بسقارة للعام التدريبي 20/21 وتتضمن ١٢٣ دورة لحوالي 4 الاف متدرب .

وكانت قد بدأت الخطة التدريبية السنوية لمركز سقارة في 22 من اغسطس الماضي وحتى 31من يونيه 2021 ، بإجمالي (40) أسبوع تدريب ، وسبقها اسبوعين لاجراء اختبارًا تحديد المستوي بإجمالى 1064 شخص ليصل إجمالي المستفيدين من الدورات والاختبارات (5044) متدرب. منوها أنه تم خلال الخطة التدريبية ، وتم استحداث 44 دوره جديدة ، بالإضافة إلى انه تم وضع خطه للتعايش الآمن مع فيروس كورونا خلال الدورات التدريبية .

وشدد اللواء محمود شعراوي إلى أن جميع العاملين بالإدارة المحلية لهم حق الترشيح للدورات التدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة مما تنطبق عليهم الشروط التى تم إرسالها لكافة المحافظات .

وتم تلقي ترشيحات الراغبين في التدريب او خوض اختبارات تحديد المستوي ورقيا واونلاين لاتاحة الفرصة لأكبر عدد في طلب الترشح للتدريب.





من ناحية أخرى احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة أمس الخميس ،بانتهاء فعاليات 3 دورات تدريبية فى تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات الموارد البشرية والكتابة الصحفية والتعامل مع الاعلام للمديرين والعاملين بإدارات العلاقات العامة والاعلام والبوابات والصفحات الالكترونية وخدمة المواطنين وتنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية وسكرتيري مجالس لامدن والاحياء وسكرتيرى والوحداتن القروية فى مجال التنمية الاقتصادية فى المحليات استفاد من هذه الدورات 99 متدربًا.