كاسونجو: مصطفى محمد مهاجم مصر الأول .. وحلمت باللعب مع شيكابالا

قال الكونغولي كاسونجو، مهاجم الزمالك السابق، إن مصطفى محمد هو أفضل مهاجم في مصر، وعليه أن يعي أنه بات لاعبا كبيرا.





وأضاف في برنامج زملكاوي مع طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك: " حلمت باللعب مع شيكابالا وهو في سن صغير، فلا أحد يصدق مهارته الفذة والكرة بين قدميه".



