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رياضة

كاسونجو: مصطفى محمد مهاجم مصر الأول .. وحلمت باللعب مع شيكابالا

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 01:15 ص
صدى البلد
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عبدالله هشام
قال الكونغولي كاسونجو، مهاجم الزمالك السابق، إن مصطفى محمد هو أفضل مهاجم في مصر، وعليه أن يعي أنه بات لاعبا كبيرا.

وأضاف في برنامج زملكاوي مع طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك: " حلمت باللعب مع شيكابالا وهو في سن صغير، فلا أحد يصدق مهارته الفذة والكرة بين قدميه".

أكد كابونجو كاسونجو، مهاجم فريق الكرة السابق بنادي الزمالك، أنه ‏انضم لصفوف منتخب بلاده الكونغولي، من خلال تألقه مع الزمالك.‏

وأوضح خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي عبر شاشة قناة ‏الزمالك: "لعبت في الاتحاد وسجلت أهدافًا كثيرة ولكن لم يطلبني المدير ‏الفني لمنتخب الكونغو، ولكن الأمر اختلف كثيرًا في الزمالك فكان هو ‏بوابة انضمامي لمنتخب بلادي".‏

وأردف :" الزمالك نادٍ كبير ليس على مستوى مصر فحسب، بل في القارة ‏الأفريقية".‏

وأكمل الكونغولي كاسونجو، المهاجم السابق لفريق الكرة بنادي الزمالك، أنه ‏كان يشعر بالارتياح في ولاية السويسري جروس، المدير الفني الأسبق ‏للفريق كذلك خالد جلال.‏

واختتم تصريحاته لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيى على ‏شاشة قناة الزمالك:" شاركت بشكل أساسي مع خالد جلال وجروس وكنت ‏أشعر بالراحة في ولايتهما، كذلك كنت أسعد بتحفيز أمير عزمي مجاهد ‏المدرب المساعد السابق بالجهاز".
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