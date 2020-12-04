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رياضة

رئيس نادي المريخ: أتمنى استثمار نتائج الجمعية العمومية الأخيرة لاتحاد الكرة .. فيديو

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 01:20 ص
صدى البلد
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عبدالله هشام
قال أحمد جوهر، رئيس نادي المريخ البورسعيدي، إنه يجب استثمار نتائج الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم التي أقيمت مؤخرًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي، ببرنامج «ملعب البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه فوجئ بوضعه ضمن المكلفين بصياغة لائحة النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم.

ووعد أحمد جوهر أن يكون على مستوى المسئولية في صياغة لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة، وطالب من الإعلامي إيهاب الكومي بعد الانتهاء من لائحة اتحاد الكرة بدعم حوار الروابط الرياضية، فنجاح الروابط  هو نجاح للكرة المصرية.
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